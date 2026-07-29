پرداخت ۵۰ همت از مطالبات گندمکاران تا چند روز آینده
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس تصمیمهای اتخاذشده، تا چند روز آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات کشاورزان پرداخت میشود.
به گزارش ایلنا، مجید آنجفی با اشاره به وضعیت تولید محصولات زراعی در سال زراعی جاری در گفتگویی رادیویی اظهار کرد: با وجود آغاز سال با خشکسالی شدید، ناترازی انرژی، مشکلات اقتصادی و شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، تولید بخش کشاورزی روند مطلوبی داشته است.
وی افزود: بارندگیهای مناسب در پایان سال زراعی، تأمین بهموقع بذرهای باکیفیت و کودهای شیمیایی و برنامهریزی مناسب، موجب افزایش قابل توجه تولید محصولات زراعی شده و امسال یکی از بهترین سالهای تولید گندم در سالهای اخیر رقم خورده است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برآورد فعلی تولید گندم کشور بیش از ۱۴ میلیون تن است، گفت: این رقم با رویکردی محافظهکارانه اعلام شده و گزارشهای مرکز رصد تولید، مبتنی بر تصاویر ماهوارهای و سنجش از دور، حاکی از آن است که میزان تولید میتواند از این رقم نیز فراتر باشد.
آنجفی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران نیز گفت: کشاورزان بیش از ۹ ماه برای تولید گندم زحمت میکشند و بر اساس قانون، حق آنهاست که حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل محصول، بهای آن را دریافت کنند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرداختها افزود: طی دو روز گذشته ۱۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و بر اساس تصمیمهای اتخاذ شده در نشست مشترک وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمعی از نمایندگان مجلس، تا چند روز آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت خواهد شد. همچنین تا ۲۰ مرداد نیز ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به این منظور تخصیص مییابد که تقریبا متناسب با تعهدات دولت به گندمکاران است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه پرداخت مطالبات گندمکاران در اولویت دولت قرار دارد، اظهار کرد: رئیسجمهور نیز در جلسه اخیر خود بر تسریع پرداخت مطالبات تأکید کرده و دستور داده است این موضوع در اولویت پرداختهای سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد.
آنجفی با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور و محدودیت دسترسی به منابع درآمدی، پرداختها را با دشواری مواجه کرده است، اما دولت تلاش میکند در کوتاهترین زمان ممکن تعهدات خود در قبال گندمکاران را ایفا کند.
وی ابراز امیدواری کرد با ادامه پیگیریهای وزارت جهاد کشاورزی و تأمین منابع مالی، روند پرداخت مطالبات با سرعت بیشتری ادامه یافته و مطالبات باقیمانده گندمکاران بهطور کامل تسویه شود.