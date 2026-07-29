سهمیه سوخت کشاورزی افزایش یافت

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری تصریح کرد: با رایزنی صورت گرفته با دستگاه‌های ذیربط ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت در دو ماه باقی‌مانده از سال زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ به سهمیه بخش کشاورزی افزوده شد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هرگونه تاخیر در تامین سوخت، به‌طور قطع بر عملکرد در واحد سطح اثرگذار خواهد بود، افزود: برای سال زراعی پیش‌رو نیز که از مهرماه آغاز می‌شود، تصمیم‌گیری لازم انجام شده و ۲.۷ میلیارد لیتر سوخت برای این دوره در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به گلایه‌های کشاورزان در زمینه کمبود یا دیر رسیدن سوخت تاکید کرد: کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی برای سال زراعی آینده، به‌ویژه از مهرماه تا پایان اسفند، هیچ نگرانی از بابت تأمین سوخت نداشته باشند، چرا که سوخت مورد نیاز این بخش تأمین خواهد شد.