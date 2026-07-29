افزایش واردات برق از ترکمنستان در دستور کار است

به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، که در سفر به ترکمنستان، خانم فرزانه صادق، رئیس هیات مشترک ایران و ترکمنستان، را همراهی می‌کرد، در دیدار با وزیر انرژی ترکمنستان درباره موضوعات مهم همکاری‌های دوجانبه در حوزه برق و انرژی گفت‌وگو و مذاکره کرد؛ در این نشست، طرفین بر توسعه همکاری‌ها از جمله تامین نیازهای آینده صنعت برق، احداث خطوط انتقال جدید برای ارتقای ترانزیت و پایداری مبادلات برق، افزایش واردات برق از ترکمنستان و نیز گسترش خدمات فنی و مهندسی و تامین تجهیزات برقی مورد نیاز گفت‌وگو کردند.

در جریان نشستی میان مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، و اناگلدی ساپاروف وزیر انرژی ترکمنستان، مجموعه‌ای از موضوعات راهبردی در حوزه انرژی و برق مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار، طرفین با تأکید بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای در بخش انرژی، درباره نیازهای آینده صنعت برق ایران، امکان احداث خطوط انتقال برق جدید برای بهبود ترانزیت برق و افزایش پایداری مبادلات برقی گفت‌وگو کردند.

همچنین در این نشست، موضوع افزایش واردات برق از ترکمنستان و سازوکارهای اجرایی آن از جمله مشارکت ایران در تعمیرات نیروگاهی مطرح شد و دو طرف بر ضرورت تداوم و تقویت همکاری‌های برقی میان ایران و ترکمنستان تأکید کردند.

گسترش روابط برقی، توسعه زیرساخت‌های انتقال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو کشور از دیگر محورهای این رایزنی بود؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای امنیت انرژی و پایداری شبکه برق منطقه ایفا کند.

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