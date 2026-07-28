وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد؛
کیفیت واقعی ارتباطات را باید در جادهها، شهرها و مرزها از نزدیک دید و سنجید، نه فقط در گزارشها
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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: کیفیت واقعی ارتباطات را باید در جادهها، شهرها و مرزها از نزدیک دید و سنجید، نه فقط در گزارشها.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سفر به کرمانشاه از مسیر زمینی انجام شد. چون باور دارم کیفیت واقعی ارتباطات را باید در جادهها، شهرها و مرزها از نزدیک دید و سنجید، نه فقط در گزارشها.
در این سفر، علاوه بر بررسی وضعیت ارتباطات زائرین و افتتاح 26 پروژه با سرمایهگذاری 2.3 همت
فرصت شد پای صحبت نخبگان، فعالان و شرکتهای دانشبنیان فاوا نیز بنشینیم. مسائل واقعی هر استان را باید از زبان کسانی شنید که هر روز با آن زندگی و کار میکنند.»