خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد؛

کیفیت واقعی ارتباطات را باید در جاده‌ها، شهرها و مرزها از نزدیک دید و سنجید، نه فقط در گزارش‌ها

کیفیت واقعی ارتباطات را باید در جاده‌ها، شهرها و مرزها از نزدیک دید و سنجید، نه فقط در گزارش‌ها
کد خبر : 1819802
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: کیفیت واقعی ارتباطات را باید در جاده‌ها، شهرها و مرزها از نزدیک دید و سنجید، نه فقط در گزارش‌ها.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سفر به کرمانشاه از مسیر زمینی انجام شد. چون باور دارم کیفیت واقعی ارتباطات را باید در جاده‌ها، شهرها و مرزها از نزدیک دید و سنجید، نه فقط در گزارش‌ها.

‌در این سفر، علاوه بر بررسی وضعیت ارتباطات زائرین و افتتاح 26 پروژه با سرمایه‌گذاری 2.3 همت

فرصت شد پای صحبت نخبگان، فعالان و شرکت‌های دانش‌بنیان فاوا نیز بنشینیم. مسائل واقعی هر استان را باید از زبان کسانی شنید که هر روز با آن زندگی و کار می‌کنند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل