وزیر ارتباطات با اشاره به سخنان مطرح‌شده از سوی فعالان حوزه فاوا در این نشست، گفت: مجموعه مسائل و پیشنهادهای مطرح‌شده با محوریت معاونان وزارتخانه جمع‌بندی و به صورت ویژه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به دیدار خود با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، نگاه وحدت‌آفرین و آینده‌نگر ایشان را مورد تقدیر قرار داد و افزود: همه ما موظفیم در مسیر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و حفظ انسجام ملی حرکت کنیم.

ظرفیت انسانی کرمانشاه، مهم‌ترین سرمایه توسعه فناوری

هاشمی، مهم‌ترین ظرفیت استان کرمانشاه را نیروی انسانی توانمند، اندیشمند و متخصص آن دانست و اظهار کرد: سخنان فعالان حاضر در این نشست نشان داد که استان کرمانشاه از سرمایه انسانی ارزشمندی برخوردار است که می‌تواند نقش‌آفرینی مؤثری در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور داشته باشد.

وی افزود: بخش مهمی از ظرفیت‌های استان بالفعل شده و بخش دیگری نیز با حمایت دولت و تلاش بخش خصوصی می‌تواند به فرصت‌های ملی و حتی بین‌المللی تبدیل شود.

وزیر ارتباطات همچنین با قدردانی از نگاه تخصصی مسئولان استانی به حوزه فناوری، حضور مدیرانی آشنا با اقتصاد دیجیتال در مجموعه مدیریت استان را فرصتی ارزشمند برای توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه دانست.

اربعین و افتتاح 206 پروژه ارتباطی؛ دو محور اصلی سفر به کرمانشاه

هاشمی با اشاره به اهداف سفر خود به استان کرمانشاه گفت: این سفر با دو محور اصلی برنامه‌ریزی شده است؛ نخست، بررسی آمادگی زیرساخت‌های ارتباطی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی و دوم، افتتاح پروژه‌های توسعه ارتباطات در استان.

وی با بیان اینکه ستاد ارتباطات اربعین بیش از یک ماه پیش در وزارت ارتباطات تشکیل شده است، افزود: با همکاری استانداران استان‌های مرزی، اپراتورها و دستگاه‌های اجرایی، اقدامات گسترده‌ای برای تقویت ارتباطات در مسیرهای تردد زائران انجام شده و وزارت ارتباطات با تمام ظرفیت خود برای ارائه خدمات مطلوب به زائران پای کار است.

وزیر ارتباطات همچنین از بهره‌برداری رسمی 206 پروژه ارتباطی در استان کرمانشاه با سرمایه‌گذاری بیش از 2 هزار و 300 میلیارد تومان خبر داد و گفت: تحقق این حجم از سرمایه‌گذاری، حاصل همراهی مدیریت استان در رفع موانع توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری است.

پایداری ارتباطات در جنگ، حاصل هم‌افزایی خانواده ارتباطات و بخش خصوصی بود

هاشمی با اشاره به عملکرد مجموعه ارتباطات کشور در دوران جنگ تحمیلی سوم، از تلاش فعالان بخش خصوصی و خانواده ارتباطات قدردانی کرد و گفت: اگر امروز با وجود آسیب دیدن بیش از 500 سایت و مرکز ارتباطی، مردم اختلال گسترده‌ای در دریافت خدمات احساس نکردند، نتیجه هم‌افزایی و تلاش شبانه‌روزی مجموعه ارتباطات کشور و بخش خصوصی بود.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌های خصوصی در آن شرایط، با وجود خسارت‌های اقتصادی، خدمات خود را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دادند و این اقدام، مسئولیت دولت را در حمایت از بخش خصوصی دوچندان می‌کند.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: آینده اقتصاد کشور در گرو توانمندی بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان است و دولت چهاردهم خود را موظف به حمایت از این ظرفیت می‌داند.

کرمانشاه، دروازه همکاری‌های فناورانه با عراق

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی استان کرمانشاه، از توافق‌های انجام‌شده با وزیر ارتباطات عراق خبر داد و گفت: در جریان سفر اخیر به عراق، تفاهم‌های مناسبی برای توسعه همکاری‌های فناورانه میان دو کشور انجام شد و وزیر ارتباطات عراق نیز دعوت جمهوری اسلامی ایران برای حضور در نمایشگاه الکامپ را پذیرفته است.

وی افزود: در نمایشگاه الکامپ، زمینه حضور شرکت‌های فناور استان کرمانشاه برای معرفی توانمندی‌ها و توسعه همکاری با بازار عراق فراهم خواهد شد و با توجه به همجواری استان با عراق، کرمانشاه در این مسیر از اولویت ویژه برخوردار است.

اجرای مدل جدید دولت هوشمند با مشارکت بخش خصوصی

وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه جدید دولت در حوزه دولت هوشمند گفت: بر اساس ابلاغ رئیس‌جمهوری، طراحی 16 زیست‌بوم تخصصی در دستور کار قرار گرفته که هفت زیست‌بوم آن آماده اجراست.

وی توضیح داد: در این مدل، اپراتورهای تخصصی در حوزه‌هایی همچون سلامت، مالیات، زمین و سایر خدمات عمومی، مسئول ارائه خدمات یکپارچه به مردم خواهند شد تا شهروندان بدون درگیری با فرآیندهای اداری، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

هاشمی همچنین با اشاره به اجرای زیست‌بوم حوزه زمین با محوریت دانشگاه رازی کرمانشاه، این اقدام را نمونه‌ای از اعتماد دولت به ظرفیت‌های علمی استان دانست.

دسترسی آزاد به اینترنت، حق مردم است

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه دسترسی مردم به اینترنت، یک حق شهروندی است، گفت: در شرایط عادی هیچ‌کس حق ندارد مردم را از این حق محروم کند و نگاه دولت چهاردهم نیز بر صیانت از این حق است.

وی افزود: محدودیت‌های ارتباطی تنها در شرایط خاص امنیتی قابل بررسی است، اما در شرایط عادی، دسترسی آزاد به اینترنت از حقوق مردم محسوب می‌شود و دولت و شخص رئیس‌جمهوری بر این موضوع تأکید دارند.

هاشمی با اشاره به نقش فضای مجازی در انعکاس روایت‌های مردمی، تصریح کرد: در جریان مراسم تشییع باشکوه شهدای جنگ تحمیلی سوم، فراهم بودن زیرساخت‌های ارتباطی موجب شد روایت مردم بدون واسطه در سکوهای بین‌المللی منتشر شود و این موضوع نشان داد که تولید محتوای صحیح و تقویت حضور در فضای مجازی، می‌تواند به نفع منافع ملی باشد.

تصمیم‌سازی بدون حضور بخش خصوصی معنا ندارد

وزیر ارتباطات با تأکید بر مشارکت فعال بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌سازی گفت: به معاونان وزارتخانه ابلاغ شده است که در همه شوراها، کمیسیون‌ها و جلسات تصمیم‌گیری، نمایندگان بخش خصوصی حضور مؤثر داشته باشند.

وی افزود: در کمیسیون تنظیم مقررات، ستاد ویژه راهبری اقتصاد دیجیتال و سایر سازوکارهای تصمیم‌سازی، نمایندگان بخش خصوصی حضور دارند و این رویکرد با جدیت ادامه خواهد یافت.

هاشمی همچنین از فعالان حوزه فاوا خواست پیشنهادهای عملیاتی خود درباره اصلاح سامانه ستاد، توسعه عدالت منطقه‌ای، رفع مشکلات مالیاتی، بیمه‌ای و سایر موانع کسب‌وکار را به وزارت ارتباطات ارائه کنند تا در ستاد ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور دستگاه‌های مرتبط بررسی و برای تصمیم‌گیری به رئیس‌جمهوری ارائه شود.

توسعه اقتصاد دیجیتال بدون امنیت سایبری ممکن نیست

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود، امنیت سایبری را یکی از الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال بدون توجه به امنیت سایبری امکان‌پذیر نیست و استان کرمانشاه ظرفیت مناسبی برای شکل‌گیری اپراتورهای تخصصی امنیت سایبری و توسعه این حوزه دارد.

وی تأکید کرد: وزارت ارتباطات از تمامی ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و بخش خصوصی استان برای توسعه فناوری، امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال حمایت خواهد کرد و پیگیری مطالبات مطرح‌شده در این نشست را در دستور کار قرار می‌دهد.

در ابتدای این نشست، جمعی از فعالان، نخبگان، مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و نمایندگان کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان کرمانشاه، مهم‌ترین مسائل، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را در حوزه‌هایی همچون توسعه اقتصاد دیجیتال، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، همکاری‌های فناورانه با عراق، مالیات و بیمه، امنیت سایبری، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، تولید محتوا، صنعت بازی‌های رایانه‌ای، دولت هوشمند و بهبود فضای کسب‌وکار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کردند.