به گزارش ایلنا از شرکت توسعه آب نیرو، داوود کامگار مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از اتصال دو واحد ۵ مگاواتی و یک واحد ۵۵ مگاواتی نیروگاه برقابی چمشیر به شبکه سراسری برق خبر داد.

وی گفت: با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، عملیات سنکرون این واحدها با تلاش متخصصان ایرانی به‌ثمر رسیده است.

به گفته او، واحد ۵۵ مگاواتی دوم این طرح نیز ظرف ده روز آینده آماده اتصال به شبکه خواهد شد؛ هم‌زمان تعمیرات اساسی واحد ۲۲۵ مگاواتی نخست نیروگاه رودبار لرستان نیز پیش از اوج مصرف برق امسال تکمیل و این واحد وارد مدار تولید شده است.

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