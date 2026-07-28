از سوی سازمان برنامه و بودجه
سه ضابطه جدید نظام فنی و اجرایی کشور ابلاغ شد
سه ضابطه نظام فنی و اجرایی کشور در بخش معدن و صنایع معدنی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، سه ضابطه نظام فنی و اجرایی کشور از سوی حمید پورمحمدی - معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور - در بخشنامههایی به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شد.
این ضوابط فنی با عنوانهای «فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف سنگها و کانیهای صنعتی (دیرگدازها)»، «راهنمای ایمنی در کارخانههای کانهآرایی» و «تهیه طرح بهرهبرداری معادن» در پایگاه اطلاعرسانی نظام فنی و اجرایی کشور منتشر شدهاند.