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از سوی سازمان برنامه و بودجه

سه ضابطه جدید نظام فنی و اجرایی کشور ابلاغ شد

سه ضابطه جدید نظام فنی و اجرایی کشور ابلاغ شد
کد خبر : 1819768
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سه ضابطه نظام فنی و اجرایی کشور در بخش معدن و صنایع معدنی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، سه ضابطه نظام فنی و اجرایی کشور از سوی حمید پورمحمدی - معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور - در بخشنامه‌هایی به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شد.

این ضوابط فنی با عنوان‌های «فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف سنگ‌ها و کانی‌های صنعتی (دیرگدازها)»، «راهنمای ایمنی در کارخانه‌های کانه‌آرایی» و «تهیه طرح بهره‌برداری معادن» در پایگاه اطلاع‌رسانی نظام فنی و اجرایی کشور منتشر شده‌اند.

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