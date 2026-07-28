سه ضابطه جدید نظام فنی و اجرایی کشور ابلاغ شد

به گزارش ایلنا، سه ضابطه نظام فنی و اجرایی کشور از سوی حمید پورمحمدی - معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور - در بخشنامه‌هایی به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شد.