دریافت هزینه برای اطلاعرسانی خاموشیها تکذیب شد
در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی مبنی بر دریافت هزینه برای اطلاعرسانی خاموشیهای احتمالی شرکت توانیر اعلام کرد این ادعا کاملاً کذب است. اپلیکیشن «برق من» و بازوی «برق من» در پیامرسان «بله» هیچ هزینهای بابت اطلاعرسانی خاموشیها یا سایر خدمات دریافت نمیکنند و تمامی خدمات کاملاً رایگان است.
به گزارش ایلنا، شرکت توانیر اعلام کرد: اطلاعرسانی خاموشیهای احتمالی با برنامه و اضطراری تنها از طریق درگاههای رسمی صنعت برق انجام میشود که شامل اپلیکیشن «برق من»، وبسایت رسمی شرکتهای توزیع نیروی برق، بازوی «برق من» در پیامرسان «بله»، کدهای دستوری (USSD) در شرکتهایی که زیرساخت فنی آن فراهم است، نوتیفیکیشنهای اپلیکیشن «برق من» و پیامرسان «بله» است.
مشترکان میتوانند با استفاده از شناسه قبض یا شماره تلفن در درگاههای رسمی فوق، برنامه خاموشیهای احتمالی را استعلام کنند. همچنین اطلاعیههای خاموشیهای با برنامه و اضطراری از طریق نوتیفیکیشن اپلیکیشن «برق من» و پیامرسان «بله» به اطلاع مشترکان خواهد رسید.
علاوه بر اطلاع از برنامه خاموشیهای احتمالی، خدماتی مانند مشاهده و پرداخت قبض، ثبت و پیگیری درخواستها و سایر خدمات الکترونیکی صنعت برق نیز بهصورت کاملاً رایگان در اختیار مشترکان قرار دارد. ضمناً هیچگونه جدول خاموشی توسط مراجع رسمی صنعت برق منتشر نمیشود و محتوای منتشر شده در فضای مجازی فاقد اعتبار رسمی است.
همچنین غلامحسین مقیمی، مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت نیرو، هم در واکنش به انتشار شایعهای در فضای مجازی مبنی بر دریافت هزینه برای اطلاعرسانی خاموشیهای احتمالی، اعلام کرد: این ادعا کاملاً کذب است و هیچگونه هزینهای بابت اطلاعرسانی خاموشیهای احتمالی یا ارائه سایر خدمات دریافت نمیشود.
او تصریح کرد: هیچگونه جدول خاموشی توسط مراجع رسمی صنعت برق منتشر نمیشود و روش منتشر شده در فضای مجازی فاقد اعتبار رسمی است. همچنین موضوع دریافت حق اشتراک برای اطلاع از خاموشیها در دست بررسی پلیس فتا و مراجع قضایی قرار دارد و با عوامل آن برخورد قانونی خواهد شد.
وی در پایان از هموطنان عزیز درخواست کرد: اخبار و اطلاعات مرتبط با خدمات صنعت برق را صرفاً از مراجع و درگاههای رسمی دنبال کرده و از بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند. این شایعات هیچگونه ارتباطی با وزارت نیرو ندارد و مردم باید برای اطلاع از خاموشیهای احتمالی حتماً به راههای معرفیشده مراجعه کنند.