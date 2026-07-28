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محدودیت برق شهرک‌های صنعتی به یک روز درهفته کاهش یافت

محدودیت برق شهرک‌های صنعتی به یک روز درهفته کاهش یافت
کد خبر : 1819737
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در راستای تاکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر مانع‌زدایی از مسیر تولید، برنامه مدیریت مصرف شهرک‌های صنعتی تغییرات اساسی یافته است.

به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پی دستور رئیس‌جمهور و توافق راهبردی وزارتخانه‌های نیرو و صمت، از کاهش محدودیت‌های برقی تمامی شهرک‌های صنعتی کشور به تنها یک روز در هفته خبر داد؛ تصمیمی بزرگ برای حمایت از بخش مولد کشور که با تداوم مدیریت مصرف در بخش خانگی، اولویت انرژی را به بخش تولید ملی بازگرداند.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با تشریح جزئیات بسته‌های جدید حمایتی دولت از بخش تولید، از کاهش چشمگیر محدودیت‌های تامین برق صنایع کشور خبر داد و اعلام کرد که در راستای تاکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر مانع‌زدایی از مسیر تولید، برنامه مدیریت مصرف شهرک‌های صنعتی تغییرات اساسی یافته است.

وی با اشاره به روند اجرای این طرح گفت: «در فاز نخست این برنامه، محدودیت برقی ۴۸ شهرک صنعتی بزرگ کشور از دو روز به یک روز در هفته کاهش یافت. در گام بعدی و برای حفظ زنجیره ارزش صنایع، محدودیت‌های تامین برق واحدهای فولادی تولیدکننده اسلب نیز با هماهنگی‌های صورت‌گرفته کاهش چشمگیری پیدا کرد.»

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اعلام خبر خوش برای تمامی صنعتگران کشور افزود: «از امروز، با هماهنگی و توافق کامل میان وزارت نیرو و وزارت صمت، این تسهیلات تعمیم یافته و محدودیت کاری تمامی شهرک‌های صنعتی کشور به تنها یک روز در هفته کاهش می‌یابد تا چرخ تولید با شتاب بیشتری به حرکت خود ادامه دهد.

وی با قدردانی از همراهی و صبوری مردم در مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد: «برای تحقق این گام بزرگ و کمک به بخش مولد کشور، تصمیم دولت بر این است که برای جبران کسری برق صنایع برنامه‌های خاموشی در بخش خانگی ادامه یاید.

سخنگوی صنعت برق در پایان با ابراز امیدواری نسبت به خاتمه برنامه خاموشی بخش خانگی ظرف چند هفته آینده، از همراهی شهروندان قدردانی کرد و این مشارکت را بسترساز پایداری شبکه و استمرار رونق در بخش تولید و اشتغال کشور دانست.

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