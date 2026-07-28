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صرفه‌جویی سالانه ۹۸۰ میلیون مترمکعب گاز با اجرای پروژه شرکت‌های کارور

صرفه‌جویی سالانه ۹۸۰ میلیون مترمکعب گاز با اجرای پروژه شرکت‌های کارور
کد خبر : 1819736
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مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از برآورد صرفه‌جویی سالیانه ۹۸۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی با اجرای پروژه شرکت‌های کارور خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی در نشست بررسی چالش‌های اجرایی شرکت‌های کارور دارای قرارداد نوع ۲ که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، بیان کرد: توسعه همکاری با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های کارور، فرصت مناسبی برای مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی و شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های کاهش مصرف در کشور فراهم کرده است.

وی ادامه داد: شرکت‌های کارور ظرفیت قابل‌ توجهی برای مدیریت، بهینه‌سازی و کنترل مصرف انرژی در کشور ایجاد کرده‌اند و باید از این ظرفیت برای تحقق اهداف بهینه‌سازی مصرف گاز طبیعی استفاده کرد.

معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده برای توسعه فعالیت شرکت‌های کارور، افزود: تاکنون ۸۵ شرکت متقاضی موفق به دریافت اعتبار موقت فعالیت کاروری گاز شده‌اند که این اقدام، گامی مهم در مسیر توسعه فعالیت شرکت‌های کارور در حوزه بهینه‌سازی مصرف گاز طبیعی و تسریع در اجرای طرح‌های کاهش مصرف در بخش‌های مختلف به شمار می‌رود.

به گفته توکلی، اکنون ۸۸ قرارداد میان شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های کارور در ۲۹ استان کشور امضا شده و با توجه به استقبال بخش خصوصی، روند امضای قراردادها همچنان در حال افزایش است.

وی با تأکید بر اینکه توسعه همکاری با شرکت‌های کارور و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، یکی از رویکردهای مهم شرکت ملی گاز ایران در اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف است، گفت: این همکاری‌ها می‌تواند به اجرای هدفمند طرح‌های مدیریت مصرف و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف منجر شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به ظرفیت قابل‌ توجه پروژه‌های در دست اجرا، تصریح کرد: براساس برآوردهای انجام‌شده، در صورت اجرای پروژه‌های پیش‌بینی‌شده از سوی شرکت‌های کارور، تا پایان امسال حدود ۹۸۰ میلیون مترمکعب گازطبیعی صرفه‌جویی می‌شود، عددی که می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت مصرف و کمک به پایداری شبکه گاز کشور داشته باشد.

توکلی با تأکید بر ضرورت همکاری همه بخش‌های صنعت گاز بیان کرد: همه دغدغه‌مندیم و تفاوتی بین ما وجود ندارد؛ انتظار این است که با همکاری و پذیرش مسئولیت‌ها، اجازه دهیم دستگاه متولی کار خود را انجام دهد.

وی با بیان این‌که امروز جنگ اصلی جنگ انرژی است، افزود: در شرایطی که جنگ به جنگ انرژی تبدیل شده، همه بخش‌های صنعت باید با درک متقابل و همکاری، برای عبور از چالش‌ها و حفظ پایداری شبکه در کنار یکدیگر باشند.

معاون وزیر نفت در امور گاز یادآور شد: جنگ انرژی، میدان رقابت و آزمون توانمندی ماست و هرچه در این مسیر هماهنگ‌تر، منسجم‌تر و مسئولانه‌تر عمل کنیم، موفق‌تر خواهیم بود.

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