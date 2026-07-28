روایت یک ماه توسعه در میانه روزهای پرچالش

به گزارش ایلنا، در شرایطی که کشور در تیرماه با پیامدهای ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، ضرورت تقویت تاب‌آوری اقتصادی، امنیت زنجیره تأمین و حفظ جریان تجارت خارجی روبه‌رو بود، منطقه آزاد ماکو تلاش کرد همزمان چند محور راهبردی را پیش ببرد؛ از توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و مرزی گرفته تا سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی، گردشگری، حمل‌ونقل، سلامت و آموزش. مجموعه اقداماتی که طی یک ماه گذشته در این منطقه به اجرا درآمد یا وارد فاز عملیاتی شد، نشان می‌دهد ماکو در حال تثبیت جایگاه خود به عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه شمال‌غرب کشور و یکی از حلقه‌های کلیدی تجارت خارجی ایران است.

ماکو؛ گره راهبردی تجارت، ترانزیت و امنیت اقتصادی کشور

منطقه آزاد ماکو با برخورداری از مرز مشترک با ترکیه و جمهوری آذربایجان، استقرار در مسیر کریدورهای بین‌المللی شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب و میزبانی از مرز بازرگان به عنوان مهم‌ترین مرز زمینی ایران با اروپا، یکی از راهبردی‌ترین مناطق آزاد کشور محسوب می‌شود. این منطقه علاوه بر ایفای نقش در تجارت خارجی، ترانزیت کالا، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات، در سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های توسعه صنایع غذایی، لجستیک، گردشگری، کشاورزی و تولید تبدیل شده است.

اهمیت این منطقه در ماه‌های اخیر و همزمان با ضرورت حفظ پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی، تسهیل تجارت خارجی و افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی کشور، بیش از گذشته نمایان شد؛ موضوعی که موجب شد توسعه زیرساخت‌های ماکو با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

توسعه زیرساخت؛ ستون اصلی برنامه‌های منطقه آزاد ماکو

یکی از مهم‌ترین محورهای اقدامات تیرماه، تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های عمرانی، حمل‌ونقل و لجستیکی بود.

سازمان منطقه آزاد ماکو اجرای همزمان ۲۴ پروژه عمرانی و زیربنایی را در حوزه‌های لجستیک، گردشگری، راه‌سازی، صنعت، انرژی، آب، گمرک و حمل‌ونقل آغاز یا در مراحل اجرایی قرار داد. پروژه‌هایی که از آماده‌سازی دهکده لجستیک، توسعه شهرک گردشگری، احداث زیرساخت‌های صنعتی و انرژی گرفته تا توسعه راه‌های روستایی، محورهای مواصلاتی، پروژه‌های گردشگری و مدیریت منابع آب را شامل می‌شود.

همزمان عملیات تعریض و بهسازی محور سه‌راهی شوط تا پل عظیم‌کندی نیز آغاز شد؛ پروژه‌ای که نقش مهمی در ارتقای ایمنی، تسهیل حمل‌ونقل و تقویت ارتباطات جاده‌ای منطقه خواهد داشت.

بازرگان؛ در مسیر تبدیل شدن به هاب لجستیکی کشور

بخش مهمی از برنامه‌های توسعه‌ای تیرماه بر مرز بازرگان متمرکز بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو از تکمیل دهکده لجستیکی، توسعه شهرک لجستیک، ارتقای پایانه‌های خدماتی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ایجاد زنجیره کامل خدمات تجاری در پسکرانه مرز خبر داد؛ اقداماتی که با هدف تبدیل بازرگان به یکی از بزرگ‌ترین مراکز لجستیک شمال‌غرب کشور در حال اجراست.

همزمان پروژه‌های رفع گره‌های قدیمی گمرک، حذف سوله‌های فرسوده، جمع‌آوری موانع محدودکننده و توسعه محوطه‌های عملیاتی نیز آغاز شد؛ اقداماتی که برآورد می‌شود ظرفیت حمل‌ونقل و خدمات‌رسانی مرز بازرگان را حدود ۳۵ درصد افزایش دهد و مسیر حرکت این مرز به سمت یک گمرک هوشمند و کارآمد را هموار کند.

امنیت غذایی؛ سرمایه‌گذاری بزرگ در صنایع روغن کشور

یکی دیگر از مهم‌ترین اتفاقات تیرماه، آغاز عملیات اجرایی بزرگ‌ترین کارخانه روغن‌کشی، تصفیه، بسته‌بندی و ذخیره‌سازی روغن‌های خوراکی شمال‌غرب کشور در منطقه آزاد ماکو بود.

این پروژه با سرمایه‌گذاری ۵۲ میلیون یورویی در دو فاز اجرا می‌شود و علاوه بر ایجاد حدود هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم، ظرفیت تولید روزانه ۵۰۰ تن روغن تصفیه‌شده و روغن‌کشی روزانه یک‌هزار و ۵۰۰ تن دانه‌های روغنی را خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو نیز با اشاره به اجرای این طرح و سایر پروژه‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی، از حرکت منطقه به سمت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های امنیت غذایی کشور خبر داد؛ هدفی که در شرایط حساس اقتصادی، اهمیت مضاعفی برای کشور دارد.

گردشگری؛ از میزبانی کمپرها تا توسعه اقتصاد محلی

در حوزه گردشگری نیز منطقه آزاد ماکو تلاش کرد ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده خود را معرفی کند.

حضور حدود ۵۰ دستگاه کمپر گردشگری از سراسر کشور، بازدید از جاذبه‌های

Saeed Razipoor: طبیعی، تاریخی و فرهنگی منطقه و رونمایی از نخستین کمپر تولیدشده در منطقه آزاد ماکو، بخشی از برنامه‌هایی بود که با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، توسعه صنعت کمپر، جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصاد محلی برگزار شد.

این رویدادها علاوه بر معرفی قابلیت‌های گردشگری منطقه، زمینه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، فعالان صنعت گردشگری و تولیدکنندگان تجهیزات این حوزه را نیز فراهم کرد.

توسعه سرمایه انسانی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی

توسعه صرفاً به زیرساخت‌های فیزیکی محدود نماند.

در حوزه آموزش، شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ماکو با محوریت مهارت‌آموزی، استعدادیابی، توسعه آموزش‌های متناسب با نیاز بازار کار و تقویت مسئولیت اجتماعی برگزار شد.

در بخش سلامت نیز بیش از ۱۳۵ میلیارد ریال برای توسعه خدمات درمانی، تجهیز مراکز بهداشتی، خرید تجهیزات پزشکی و ارتقای زیرساخت‌های سلامت هزینه شد.

همچنین گسترش محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو به پنج استان کشور و آغاز پلاک‌گذاری خودروهای وارداتی جدید، از دیگر اقداماتی بود که با هدف افزایش رفاه ساکنان و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی منطقه انجام شد.

حکمرانی، برنامه‌ریزی و توسعه بلندمدت

یکی از مهم‌ترین رویدادهای تیرماه، سفر سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی به منطقه آزاد ماکو و بررسی روند توسعه این منطقه بود.

در این نشست، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو از تصویب طرح جامع منطقه پس از ۱۲ سال، برنامه هوشمندسازی گمرک بازرگان، توسعه گیت‌های خروجی، حذف موانع زیرساختی، آغاز مطالعات شهرک مسکونی جدید و ضرورت استقرار حکمرانی یکپارچه به عنوان مهم‌ترین برنامه‌های آینده منطقه یاد کرد؛ اقداماتی که می‌تواند مسیر توسعه ماکو را در سال‌های آینده شتاب بیشتری ببخشد.

چشم‌انداز پیش رو؛ تثبیت جایگاه ماکو در اقتصاد ملی

مرور اقدامات انجام‌شده در تیرماه نشان می‌دهد منطقه آزاد ماکو تلاش کرده همزمان چند مأموریت راهبردی را دنبال کند؛ توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، تقویت تجارت خارجی، افزایش ظرفیت ترانزیت، سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی، توسعه گردشگری، ارتقای خدمات عمومی و فراهم کردن زیرساخت‌های جذب سرمایه‌گذاری.

در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به مسیرهای پایدار تجارت، افزایش ظرفیت تولید، امنیت زنجیره تأمین و توسعه صادرات نیاز دارد، روند پروژه‌های در حال اجرای منطقه آزاد ماکو می‌تواند این منطقه را بیش از گذشته به یکی از موتورهای محرک اقتصاد شمال‌غرب کشور و یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ارتباطی ایران با بازارهای منطقه‌ای و اروپایی تبدیل کند؛ جایگاهی که تحقق آن، علاوه بر توسعه منطقه‌ای، نقش مؤثری در تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور نیز خواهد داشت.

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