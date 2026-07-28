در نشست خبری مطرح شد؛
بیش از ۱.۱ میلیون گذرنامه زیارتی پردازش شد/ از کاربرد هوش مصنوعی تا رباتهای پستی و سورتینگ هوشمند
مدیرکل مرکز تجزیه و مبادلات شرکت ملی پست با اشاره به افزایش حجم مرسولات اربعین گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار گذرنامه زیارتی و نزدیک به ۵۰۰ هزار گذرنامه بینالمللی به این مرکز وارد شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیرحسین کریمی، معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست امروز (سه شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵) در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به ظرفیتها و برنامههای این شرکت، گفت: شرکت ملی پست با برخورداری از خانوادهای ۱۶ هزار نفری، در دورترین نقاط کشور به هموطنان خدمات ارائه میکند و سالانه نزدیک به ۳۰۰ میلیون مرسوله در این شبکه جابهجا میشود که نزدیک به ۲۰۰ میلیون خدمت مربوط به خدمات فیزیکی و حدود ۲۰ میلیون خدمت نیز در حوزه تجارت الکترونیک است.
کریمی با بیان اینکه این مجموعه یکی از قدیمیترین سازمانهای کشور و از اعضای باسابقه شبکه جهانی پست است، گفت: زیرساختها و استانداردهای پست ایران به گونهای طراحی شده که امکان برقراری ارتباط پستی با حدود ۲۰۰ کشور جهان را دارد.
معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست در مورد هوشمندسازی و بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در این شرکت، گفت: طی دو تا سه سال گذشته تلاش شده است با توسعه زیرساختهای فناورانه، زمان ارسال مرسولات به حداقل برسد و کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان افزایش یابد.
کریمی با بیان اینکه ارزیابی مستمر نظرات مشتریان از طریق مرکز تماس ۱۹۳ و سایر سامانههای دریافت بازخورد، یکی از مهمترین ابزارهای شرکت برای پایش کیفیت خدمات است، افزود: اقدامات انجامشده در سالهای اخیر، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مشتریان را فراهم کرده است و شرکت ملی پست با تداوم برنامههای توسعهای و هوشمندسازی، تلاش میکند هر روز خدمات سریعتر، دقیقتر و باکیفیتتری به مردم ارائه دهد.
جهش در حوزه ژئوکد کردن بانکهای اطلاعاتی پست
در ادامه، کاوه دولتی، معاون فناوری اطلاعات، امنیت شبکه و توسعه زیرساختهای شرکت ملی پست گفت: امروزه در سطح جهانی، نسل جدیدی از صنعت پست در حال بلوغ است که بر پایه تجارت الکترونیک و خریدهای آنلاین استوار شده است. در این مدل، نیاز شهروندان به حضور فیزیکی حذف شده و شبکه پستی نقش حیاتی انتقال خدمت و کالا را ایفا میکند.
وی افزود: تغییر نیازهای شهروندان ایجاب میکند که خدمات پستی از حالت سنتی خارج شود. در دنیای امروز، «فیزیک مرسوله» باید همگام با «داده» جابهجا شود؛ به این معنا که از لحظه پذیرش در فروشگاه تا زمان توزیع در محل مشتری یا لاکرهای هوشمند، همه رویدادهای میانی باید بهصورت لحظهای و در بسترهای مختلف اطلاعرسانی، در دسترس مشتری باشد و رصد شود.
دولتی ادامه داد: با نگاه ویژه وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست به مقوله هوشمندسازی، توسعه زیرساختهای پردازشی CPU و GPU و پایداری بسترهای ارتباطی با جدیت در حال پیگیری است. همچنین نسل جدید خدمات پستی از جمله دیوایسهای هوشمند در دفاتر قبول، پس از اجرای موفق در استان آذربایجان شرقی، در سایر مناطق کشور نیز در حال توسعه و استقرار است.
معاون فناوری اطلاعات، امنیت شبکه و توسعه زیرساختهای شرکت ملی پست، چالش «نشانی استاندارد» را یکی از دغدغههای اصلی این حوزه دانست و گفت: فرهنگ استفاده از کد پستی صحیح و آدرس استاندارد باید در میان دستگاهها و مردم نهادینه شود؛ زیرا پشت هر کد پستی، یک موقعیت مکانی (لوکیشن) دقیق وجود دارد که مبنای اصلی هوشمندسازی فرآیندهای توزیع و برنامهریزی عملیاتی است.
وی در مورد آخرین وضعیت پروژه ملی «جینف» (G-NAF) گفت: این پروژه با حمایت وزیر ارتباطات و پیگیریهای مدیرعامل شرکت، به پیشرفتهای چشمگیری دست یافته است و در حال حاضر در بخش شهری به پوشش ۸۶ درصدی و در بخش روستایی به ۶۷.۷ درصد رسیدهایم. لازم به ذکر است که رکورد مکانهای روستایی از اعداد بسیار پایین در آغاز دولت چهاردهم (فقط ۷۷ هزار رکورد در کل روستاها) اکنون به حدود ۹ میلیون رکورد رسیده که نشاندهنده جهش در حوزه ژئوکد کردن بانکهای اطلاعاتی است.
پردازش ۱.۱ میلیون گذرنامه زیارتی در شرکت ملی پست
در ادامه این برنامه، رضا حمیدپور، مدیرکل مرکز تجزیه و مبادلات شرکت ملی پست در جریان بازدید از مرکز تجزیه و مبادلات شرکت ملی پست، که از آن بهعنوان قلب لجستیک پست کشور یاد میشود، از پردازش یک میلیون و ۱۰۰ هزار گذرنامه زیارتی خبر داد.
وی درباره روند پردازش و توزیع گذرنامههای اربعین گفت: گذرنامههای زیارتی در سه مرحله به مرکز تجزیه و مبادلات شرکت ملی پست وارد میشوند و پس از وصول، فرآیند پردازش، آمادهسازی و تحویل آنها برای ارسال به استانها، کمتر از یک ساعت زمان میبرد.
وی با اشاره به حجم مرسولات پردازششده گفت: تاکنون حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار مرسوله شامل گذرنامههای زیارتی به این مرکز واصل شده است که همگی در کمتر از یک روز برای ارسال به استانها آماده و روانه شبکه توزیع شدهاند.
مدیرکل مرکز تجزیه و مبادلات شرکت ملی پست از پردازش و ارسال نزدیک به 500 هزار گذرنامه بینالمللی خبر داد و گفت: این گذرنامهها نیز پس از وصول، در کوتاهترین زمان ممکن تجزیه، پردازش و برای ارسال به مقصد آماده میشوند.
حمیدپور درباره زمان انتقال گذرنامههای زیارتی به استانها نیز گفت: مدت زمان ارسال از مرکز تجزیه و مبادلات به مقصد، بسته به فاصله و موقعیت جغرافیایی استانها متفاوت است؛ به طوری که مرسولات برای استانهای نزدیک ظرف حدود ۲۴ ساعت و برای دورترین استانها حداکثر طی 48 ساعت ارسال میشود.
وی تأکید کرد: تمامی فرآیندهای پردازش و ارسال گذرنامهها با هدف تسریع در تحویل به متقاضیان و تسهیل اعزام زائران اربعین در حال انجام است.
استفاده از هوش مصنوعی و ربات های بومی در مرکز تجزیه و مبادلات پست
طبق اعلام مسئولان شرکت ملی پست، از سال ۱۳۹۹ برنامه هوشمندسازی فرآیندهای پستی با هدف افزایش سرعت، ارتقای ایمنی و کاهش خطا آغاز شده و اکنون بخش قابل توجهی از مرسولات از طریق رباتهای هوشمند پردازش میشوند.
رباتهای پستی از سال ۱۴۰۲ وارد شبکه شدهاند و تاکنون در سه نسل توسعه یافتهاند. نسل نخست با سرعت و ظرفیت محدود فعالیت میکرد، اما نسل دوم با سرعت ۱.۲ متر بر ثانیه در استان کرمانشاه و نسل سوم با سرعت حدود ۱.۹ متر بر ثانیه در مرکز تجزیه و مبادلات تهران به کار گرفته شدهاند.
این رباتها با اسکن بارکد، مرسولات را بهصورت خودکار به مسیر صحیح هدایت میکنند.
به گفته مسئولان، تمامی رباتها و تجهیزات هوشمند مورد استفاده در این مرکز، محصول شرکتهای داخلی و بهصورت کامل بومیسازی شدهاند. این فناوری علاوه بر افزایش ظرفیت پردازش مرسولات، زمینه را برای توسعه صادرات فناوریهای پستی ایران نیز فراهم کرده است.
در ادامه تصاویری از مرکز تجزیه و مبادلات شرکت ملی پست را مشاهده می کنید.