آغاز اجرای طرح خدمات و امداد اربعین ۱۴۰۵ گروه خودروسازی سایپا

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، طرح خدمات و امداد اربعین ۱۴۰۵ گروه خودروسازی سایپا با شعار «اولین زائر» از پنجم تا هفدهم مردادماه در محورهای مواصلاتی منتهی به مرزهای غربی کشور اجرا می‌شود و در این مدت، خدمات امدادی و تعمیرگاهی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و سایر هم‌وطنان ارائه خواهد شد. برای اجرای این طرح، تمامی تمهیدات لازم به‌منظور خدمت‌رسانی مطلوب پیش‌بینی شده است.

در ابتدای آیین آغاز این طرح، علی راشدی، مدیرعامل امداد خودرو سایپا، با اشاره به تجربه اجرای طرح‌های خدماتی و امدادی اظهار کرد: سال گذشته کشور دو جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشت، اما خدمات‌رسانی کارکنان امداد خودرو سایپا حتی برای لحظه‌ای متوقف نشد.

وی با قدردانی از تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برای میزبانی این مراسم افزود: در قالب طرح خدمات و امداد اربعین، ۷۰ اکیپ امدادی در شش مرز غربی کشور مستقر خواهند شد و ۱۷ نمایندگی سایپا در استان‌های همدان، کرمانشاه، کردستان، ایلام و خوزستان به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به زائران خواهند بود.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین گواهی، نماینده ولی‌فقیه در قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ع)، با اشاره به جایگاه والای خدمت به زائران اربعین گفت: خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) توفیقی بزرگ و عملی ارزشمند است که اجر و پاداش فراوانی نزد خداوند متعال دارد و خدمتگزاران این مسیر باید قدر این نعمت الهی را بدانند.

رحیم علیشاهی، مدیرعامل سایپایدک نیز با تأکید بر اهمیت خدمت‌رسانی در فرهنگ ایرانی و اسلامی اظهار داشت: همکاران ما در ایام اربعین با رعایت اخلاق حرفه‌ای و ارائه خدمات استاندارد، در کنار زائران خواهند بود تا آنان با آرامش خاطر سفر کنند و دغدغه‌هایی مانند توقف خودرو، پرداخت هزینه‌های نامتعارف یا استفاده از قطعات غیراستاندارد نداشته باشند.

وی با بیان اینکه خدمت به مردم عبادتی ارزشمند است، افزود: خداوند متعال این توفیق را به ما عطا کرده تا واسطه‌ای برای خدمت‌رسانی به هم‌وطنان و زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشیم و این مسئولیت را با تمام توان و اخلاص به انجام برسانیم.

گفتنی است، امداد خودرو سایپا در طول اجرای این طرح به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به خودروهای دچار نقص فنی خواهد بود و هم‌وطنان می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز با شماره ۰۹۶۵۵۰ تماس گرفته و از خدمات امدادی بهره‌مند شوند.

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