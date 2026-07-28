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قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵

قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵
کد خبر : 1819554
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قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۵۲ هزار و ۹۶ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۷۳ هزار و ۲۸ تومان است.

به گزارش ایلنا؛ امروز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۲ هزار و ۹۶ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۵۰ هزار و ۷۲۷ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۳ هزار و ۲۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۱ هزار و ۴۷۱ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۱ هزار و ۴۱۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۱ هزار و ۴۲ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۴۹ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۹۳۲ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۴۶۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۲ هزار و ۲۶۴ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۸۶ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۷۱ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۹۱۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۲ هزار و ۷۴ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۳ هزار و ۶۲۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۲ هزار و ۶۸۸ تومان است.

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