به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، در سفر فرزانه صادق به ترکمنستان نشستی با رئیس‌جمهور ترکمنستان، وزیر حمل‌ونقل، وزیر امور خارجه و رئیس کمیسیون اقتصادی این کشور برگزار و بر پیگیری و عملیاتی‌سازی توافق‌های مشترک در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، گاز، برق و توسعه زیرساخت‌ها تأکید شد.

صادق گفت: با افتخار در ترکمنستان حضور پیدا کردیم و جلسه‌ای بسیار مؤثر با رئیس‌جمهور ترکمنستان، وزیر حمل‌ونقل، وزیر امور خارجه و رئیس ترکمنستانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، موضوعاتی از جمله ارتقای کیفیت و کمیت ناوگان، توسعه زیرساخت‌ها در همه حوزه‌های حمل‌ونقل، همچنین مسائل مرتبط با انرژی، گاز و برق مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین مقرر شد کمیته‌ای ذیل کمیسیون مشترک اقتصادی تشکیل شود تا هر دو طرف موضوعات مطرح‌شده را پیگیری کرده و زمینه عملیاتی شدن آن‌ها را فراهم کنند.