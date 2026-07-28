پیگیری توسعه همکاریهای حملونقل، انرژی و زیرساختها میان ایران و ترکمنستان
وزیر راه و شهرسازی در سفر به ترکمنستان عملیاتی کردن توافقهای مشترک در حوزههای حملونقل، انرژی، گاز، برق و توسعه زیرساختها، همچنین تشکیل کمیته مشترک برای اجرای توافقهای دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار داد.
به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، در سفر فرزانه صادق به ترکمنستان نشستی با رئیسجمهور ترکمنستان، وزیر حملونقل، وزیر امور خارجه و رئیس کمیسیون اقتصادی این کشور برگزار و بر پیگیری و عملیاتیسازی توافقهای مشترک در حوزههای حملونقل، انرژی، گاز، برق و توسعه زیرساختها تأکید شد.
صادق گفت: با افتخار در ترکمنستان حضور پیدا کردیم و جلسهای بسیار مؤثر با رئیسجمهور ترکمنستان، وزیر حملونقل، وزیر امور خارجه و رئیس ترکمنستانی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور برگزار شد.
وی افزود: در این نشست، موضوعاتی از جمله ارتقای کیفیت و کمیت ناوگان، توسعه زیرساختها در همه حوزههای حملونقل، همچنین مسائل مرتبط با انرژی، گاز و برق مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین مقرر شد کمیتهای ذیل کمیسیون مشترک اقتصادی تشکیل شود تا هر دو طرف موضوعات مطرحشده را پیگیری کرده و زمینه عملیاتی شدن آنها را فراهم کنند.