طی مراسمی در مجموعه گروه خودروسازی سایپا انجام شد:
انتخاب ایلنا به عنوان رسانه برتر در پویش #سایپا_رسانه
خبرگزاری ایلنا در آیین معرفی برگزیدگان نخستین پویش #سایپا_رسانه، با کسب رتبه نخست در میان رسانههای کشور، به عنوان رسانه برتر این پویش معرفی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز آیین «معرفی برگزیدگان نخستین پویش #سایپا_رسانه و تقدیر از شرکتهای برتر گروه در حوزه ارتباطات» با حضور مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا، مدیران شرکتهای تابعه، مسئولان حوزه ارتباطات و جمعی از رسانههای برگزیده کشور برگزار شد.
در این مراسم، از رسانههای برتر در حوزه پوشش، انتشار و بازتاب اخبار، رویدادها، برنامهها و دستاوردهای گروه خودروسازی سایپا تقدیر شد و همچنین شرکتهای برتر این گروه در حوزه ارتباطات و رسانه مورد تجلیل قرار گرفتند.
پویش #سایپا_رسانه با هدف تقویت تعامل و ارتباط مستمر گروه خودروسازی سایپا با رسانهها، افزایش شفافیت، معرفی دقیقتر دستاوردها، ظرفیتها، برنامههای توسعهای و اقدامات این مجموعه طی یک سال گذشته برگزار شد. در قالب این پویش، برنامههای متعددی از جمله بازدید رسانههای برتر کشور از خطوط تولید و بخشهای مختلف گروه خودروسازی سایپا و شرکتهای زیرمجموعه، نشستهای خبری، جلسات تحلیلی، گفتوگوهای تخصصی با مدیران و کارشناسان و همچنین برنامههای رسانهای متنوع برگزار شد که نقش مؤثری در ارتقای تعامل میان رسانهها و صنعت خودرو داشت.
مسئولان این مجموعه در این مراسم با تأکید بر نقش رسانهها در اطلاعرسانی حرفهای و انتقال صحیح دستاوردهای صنعت خودرو، اعلام کردند که پویش #سایپا_رسانه در سالهای آینده نیز با برنامههای گستردهتر ادامه خواهد یافت.
ایلنا رسانه برتر در پویش #سایپا_رسانه
در بخش معرفی رسانههای برتر، خبرگزاری ایلنا موفق شد عنوان رسانه برتر نخستین پویش #سایپا_رسانه را از آن خود کند.
این انتخاب بر اساس شاخصهایی همچون سرعت، دقت و صحت در انتشار اخبار و رویدادهای گروه خودروسازی سایپا، پوشش مستمر برنامهها، انتشار گزارشهای تحلیلی، انجام گفتوگوهای تخصصی با مدیران و کارشناسان صنعت خودرو و انعکاس دقیق تحولات این صنعت صورت گرفت.
همچنین گزارش منتشر شده در خبرگزاری ایلنا با عنوان «قلب تپنده صنعت رادیاتور خودرو و مبدلهای حرارتی» که در تاریخ ۲۸ آبانماه منتشر شده بود، به عنوان برترین گزارش رسانهای سال در این پویش معرفی و از آن تقدیر شد.
پس از ایلنا، باشگاه خبرنگاران جوان و اسببخار نیز به ترتیب رتبههای دوم و سوم رسانههای برتر این پویش را کسب کردند.
معرفی شرکتهای برتر گروه خودروسازی سایپا در حوزه ارتباطات و رسانه
در ادامه این مراسم، از شرکتهای برتر گروه خودروسازی سایپا در حوزه ارتباطات و رسانه نیز تقدیر شد.
بر اساس ارزیابی عملکرد واحدهای ارتباطات شرکتهای گروه، سایپا یدک با کسب ۸۷ درصد امتیاز در رتبه نخست قرار گرفت. زامیاد با ۸۶ درصد رتبه دوم را به دست آورد و سایپا دیزل نیز با ۸۱ درصد در جایگاه سوم ایستاد.
ارزیابی انجامشده بر پایه شاخصهایی همچون عملکرد رسانهای، تولید و انتشار محتوای خبری، تعامل با رسانهها، اطلاعرسانی مؤثر، سرعت پاسخگویی، فعالیت در فضای مجازی و اجرای برنامههای ارتباطی انجام شده و از شرکتهای برتر این حوزه با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
در پایان این مراسم، بر استمرار همکاری سازنده میان گروه خودروسازی سایپا و رسانههای کشور، توسعه ارتباطات حرفهای و تقویت جریان اطلاعرسانی شفاف و مسئولانه به عنوان یکی از راهبردهای اصلی این مجموعه تأکید شد.