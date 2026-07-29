مالیات تورمی نداشتیم/ رشد وصول مالیات کمتر از نرخ تورم

مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت وصول درآمدهای مالیاتی اظهار داشت: همان‌طور که اعلام شد، در چهار ماهه نخست امسال ۵۷۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که میزان رشد درآمدهای مالیاتی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴۶ درصد رسیده است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همراهی‌های سازمان امور مالیاتی با فعالان اقتصادی و مودیان، آیا این میزان رشد درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه نخست امسال ناشی از تورم بوده و این میزان رشد می‌تواند «مالیات تورمی» باشد، اظهار داشت: مالیات تورمی نداشتیم. اساسا مالیات تورمی به این معناست که حداقل به اندازه نرخ تورم، افزایش در وصول درآمدهای مالیاتی داشته باشیم، اما اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در سه و چهار ماهه ابتدایی سال، رشد وصول مالیات نسبت به سال گذشته نه‌تنها به اندازه تورم نبوده، بلکه میزان وصول مالیات بسیار کمتر از نرخ تورم بوده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: داده‌های سه ماهه ابتدایی سال نشان می‌دهد که حدود ۳۵ درصد رشد در وصول مالیات نسبت به سال گذشته داشته‌ایم، در حالی که نرخ تورم حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده است.

وی افزود: حتی از تولیدکنندگان نیز میزان مالیات وصول‌شده با رشد بسیار کمتری همراه بوده و این رقم حدود ۲۵ درصد بوده است.

موحدی با اشاره به این ارقام تأکید کرد: این وضعیت نشان‌دهنده نوع نگاه و رویکرد سازمان امور مالیاتی است؛ به این معنا که تلاش می‌کنیم فشار بر تولیدکنندگان تا جای ممکن کمتر باشد و در عین حال بتوانیم بخشی از درآمد مورد نیاز بودجه عمومی دولت را از محل درآمدهای مالیاتی تأمین کنیم.

وی ادامه داد: سیاست سازمان امور مالیاتی در این شرایط، ایجاد تعادل میان تأمین منابع مورد نیاز دولت و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است؛ به نحوی که وصول درآمدهای مالیاتی موجب تشدید فشار بر بخش تولید نشود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: مقایسه رشد درآمدهای مالیاتی با نرخ تورم و همچنین میزان رشد وصول مالیات از تولیدکنندگان نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای مالیاتی در ماه‌های ابتدایی سال را نمی‌توان صرفاً ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و مالیات تورمی تلقی کرد.

گفت‌وگو: مهدیانی

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