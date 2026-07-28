رییس سازمان امور مالیاتی مطرح کرد؛
رشد ۴۶ درصدی درآمدهای مالیاتی در چهارماهه اول ۱۴۰۵/ شناسایی تخلف مالیاتی بیش از ۳۶۰۰ پزشک
رییس کل سازمان امور مالیاتی با ارایه آمار عملکرد چهار ماهه امسال گفت: در چهار ماه نخست سال گذشته حدود ۳۹۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد، اما این رقم در مدت مشابه امسال به حدود ۵۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که بیانگر رشد حدود ۴۶ درصدی درآمدهای مالیاتی است.
به گزارش ایلنا، سیدمحمدهادی سبحانیان، رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور، در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به شرایط خاص سال گذشته و ماههای ابتدایی امسال گفت: اقتصاد ایران طی یک سال گذشته با رخدادهای متعددی از جمله تحولات سیاسی، نااطمینانیهای اقتصادی و جنگ مواجه بود؛ شرایطی که میتوانست وصول درآمدهای مالیاتی را با اختلال روبهرو کند، اما سازمان امور مالیاتی تلاش کرد میان تامین منابع دولت و حمایت از فعالیتهای اقتصادی تعادل برقرار کند.
رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به عملکرد سال گذشته این سازمان گفت: سازمان امور مالیاتی سال گذشته توانست 93 درصد درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده را محقق کند و اگر در اسفندماه، به منظور همراهی با فعالان اقتصادی، بخشی از تکالیف مالیاتی به تعویق نمیافتاد، میزان تحقق درآمدها افزایش می یافت.
سبحانیان با اشاره به جنگ تحمیلی و آثار آن بر فضای اقتصادی کشور گفت: در روزهایی که کشور درگیر جنگ بود، همه تکالیفی که موعد انجام آنها در آن دوره قرار داشت، از سوی سازمان امور مالیاتی به تعویق افتاد.
به گفته وی، مهلت ارسال صورتحسابهای الکترونیکی، ارایه اظهارنامهها، پرداخت مالیات، ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مالیات حقوق و سایر تکالیف قانونی تمدید شد تا فعالان اقتصادی بدون نگرانی از جرایم مالیاتی، بتوانند فعالیت خود را مدیریت کنند.
رییسکل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: این تصمیم تنها محدود به تمدید مهلتها نبود، بلکه اختیارات تفویض شده به مدیران استانی نیز افزایش یافت تا هر استان متناسب با شرایط خود تصمیمگیری کند؛ بهویژه استانهایی که بیشترین آسیب را از جنگ متحمل شده بودند.
درآمدهای مالیاتی؛ رشد ۴۶ درصدی در چهار ماه
سبحانیان با ارایه آمار عملکرد چهار ماهه امسال گفت: در چهار ماه نخست سال گذشته حدود ۳۹۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد، اما این رقم در مدت مشابه امسال به حدود ۵۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که بیانگر رشد حدود ۴۶ درصدی درآمدهای مالیاتی است.
وی با بیان اینکه این رشد در شرایطی حاصل شده که بخش مهمی از تکالیف مالیاتی به تعویق افتاده بود، افزود: در چهار ماه نخست سال گذشته حدود ۲۱.۸ درصد از کل درآمد مالیاتی مصوب سال وصول شده بود، در حالی که این نسبت در چهار ماه نخست امسال حدود ۲۰.۵ درصد است؛ موضوعی که نشان میدهد تعویق تکالیف مالیاتی زمان وصول درآمدها را جابهجا کرده، اما مانع تحقق درآمدهای دولت نشده است.
رییسکل سازمان امور مالیاتی همچنین یادآور شد که رشد درآمدهای مالیاتی در چهار ماه نخست سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال 1403 حدود ۳۲ درصد بود، اما امسال این نرخ رشد به حدود ۴۶ درصد رسیده است.
رییسکل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی در حالی رخ داده که سازمان نهتنها فشار مضاعفی بر مودیان وارد نکرده، بلکه در بسیاری از موارد تلاش کرده با تمدید مهلتها، افزایش اختیارات مدیران استانی و تسریع در استرداد مالیات، همراهی بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشد.
به گفته سبحانیان، اکنون زیرساختهایی که طی سالهای گذشته در حوزه هوشمندسازی و دادهمحوری ایجاد شده، امکان وصول مالیات را بدون اتکا به روشهای سنتی و پرهزینه فراهم کرده است؛ مسیری که قرار است در ماههای آینده نیز با اجرای پروژههای جدید هوشمندسازی ادامه یابد.
جهش در استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به فعالان اقتصادی
یکی از مهمترین محورهای سخنان رییسکل سازمان امور مالیاتی، افزایش قابل توجه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به فعالان اقتصادی بود.
سبحانیان اعلام کرد: در چهار ماه نخست سال گذشته حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده به فعالان اقتصادی مسترد شد، اما این رقم در چهار ماه نخست امسال امسال به حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گفته وی، استرداد مالیات در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۵۳ درصد افزایش یافته و بیش از دو و نیم برابر شده است.
وی این تحول را نتیجه اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان دانست و گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای این قانون، تسریع و تسهیل در استرداد مالیات به فعالان اقتصادی است.
مبارزه با فرار مالیاتی با هوشمندسازی فرایندها
رییسکل سازمان امور مالیاتی به مهمترین تغییر رویکرد نظام مالیاتی پرداخت و از آن به عنوان «عبور از حسابرسی مبتنی بر عامل انسانی و حرکت به سمت مالیاتستانی دادهمحور» یاد کرد.
سبحانیان با تاکید بر اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی نباید به معنای افزایش فشار بر مودیان تلقی شود، گفت: راهبرد سازمان، شناسایی دقیق فرارهای مالیاتی از طریق تحلیل دادهها و الگوریتم های هوشمند است؛ به گونهای که مودیان شفاف کمترین اصطکاک را با نظام مالیاتی داشته باشند و تمرکز سازمان بر شناسایی رفتارهای پرریسک و تخلفات سازمانیافته باشد.
وی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان را مهمترین زیرساخت این تحول دانست و گفت: این قانون فقط ابزار وصول مالیات نیست، بلکه امکان کشف کتمان درآمد، اصلاح اطلاعات مودیان و شناسایی الگوهای غیرمتعارف را نیز فراهم کرده است.
سبحانیان همچنین تصریح کرد: نظام مالیاتی با فعالانی مواجه بود که برای پرداخت مالیات کمتر به دولت، از ابزار پرداخت مشاغل دیگر وصول درآمد می کردند.
رییسکل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مصادیق کشف شده در این خصوص مربوط به حوزه فعالیت های پزشکی بوده است، گفت: بررسیهای سیستمی نشان داد سه هزار و ۶۸۶ نفر در نظام مالیاتی خود را «پزشک عمومی» معرفی کردهاند، در حالی که مجوز فعالیت های آنها نشان می دهد این افراد دارای تخصص، فوقتخصص، دندانپزشکی، فلوشیپ یا مدارک دکتری حرفهای هستند.
به گفته سبحانیان، تفاوت در نوع فعالیت، بر ضرایب مالیاتی نیز اثرگذار است و به همین دلیل این مغایرتها شناسایی و برای صاحبان پرونده پیامک ارسال شده است تا ثبت نام خود در نظام مالیاتی را اصلاح کنند.
وی تاکید کرد: هدف سازمان برخورد با جامعه پزشکی نیست و پزشکان از سرمایههای کشور محسوب میشوند، اما در برابر هرگونه تخلف نیز نمیتوان بیتفاوت بود و حقوق عامه باید استیفا شود.
رییسکل سازمان امور مالیاتی همچنین در تشریح مصادیق مبارزه با فرار مالیاتی از شناسایی ۱۷۶ هزار دستگاه کارتخوان در حوزه میوه و تره بار خبر داد که صاحبان آنها رفتار اقتصادی خردهفروشی داشتند، اما از دستگاه کارتخوان عمدهفروشی استفاده میکردند.
وی در توضیح این مصداق گفت: ضریب سود فعالیت عمدهفروشی با خردهفروشی تفاوت قابل توجهی دارد و برخی مودیان با استفاده از کارتخوان های نامرتبط، تلاش میکردند مالیات کمتری پرداخت کنند؛ موضوعی که اکنون از طریق تحلیل دادهها و تطبیق رفتار اقتصادی قابل شناسایی شده است.
سبحانیان همچنین از شناسایی ۸۶۱ فعال بازار طلا خبر داد که با وجود انجام فعالیتهای معمول طلافروشی، از کارتخوان مربوط به فعالیت آبشدهفروشی استفاده میکردند.
به گفته وی، تفاوت ماهیت این فعالیتها موجب تفاوت در نحوه محاسبه مالیات میشود و استفاده نادرست از اینتاکدهای مالیاتی، یکی از مصادیق فرار مالیاتی به شمار میرود.
رییسکل سازمان امور مالیاتی در ادامه اعلام کرد که چهار هزار و ۳۸۴ دستگاه کارتخوان غیرتجاری نیز شناسایی شدهاند که در عمل برای فعالیتهای اقتصادی و تجاری مورد استفاده قرار میگرفتند.
وی افزود: این موارد نیز پس از بررسیهای سیستمی استخراج شده و فرآیند اصلاح یا رسیدگی به آنها آغاز شده است.
سبحانیان با اشاره به برخی نمونههای دیگر از مغایرتهای ثبتنامی گفت: در بررسیهای انجام شده، مواردی نیز در حوزه آرایشگاههای زنانه مشاهده شده که رتبه ثبتشده آرایشگاه با مجوز یا فعالیت واقعی آنها مطابقت نداشته است.
وی تاکید کرد که در همه این پروندهها، ابتدا به مودی اطلاعرسانی میشود و فرصت اصلاح اطلاعات در اختیار او قرار میگیرد و تنها در صورت احراز تخلف، اقدامات بعدی انجام خواهد شد.
مالیات بر سوداگری وارد مرحله اجرا میشود
در ادامه نشست، سبحانیان از آماده شدن زیرساختهای اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی خبر داد.
وی گفت: بخش عمده آییننامههای اجرایی این قانون در سازمان امور مالیاتی تدوین شده و بخشی نیز برای تصویب به هیأت دولت ارسال شده است.
به گفته رییسکل سازمان، همزمان زیرساختهای نرمافزاری این قانون نیز در حال تکمیل است تا پس از نهاییشدن مقررات، امکان اجرای کامل آن فراهم شود.
«کارپوشه اقتصادی ایرانیان»؛ پایگاه جدید دادههای اقتصادی
سبحانیان همچنین از توسعه «کارپوشه اقتصادی ایرانیان» در سامانه سازمان امور مالیاتی خبر داد.
وی توضیح داد: در این سامانه، اطلاعات اقتصادی هر شخص در کارپوشه غیرتجاری بهتدریج تجمیع میشود؛ از جمله مشخصات هویتی، اعضای خانوار، حسابهای بانکی، تسهیلات، منابع درآمد، املاک، خودروها و سایر دادههای اقتصادی که بر اساس قوانین در اختیار سازمان قرار میگیرد.
رییسکل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد هدف از ایجاد این پایگاه، صرفا وصول مالیات نیست، بلکه فراهم کردن زیرساخت حکمرانی مبتنی بر داده، مقابله با پولشویی، افزایش شفافیت اقتصادی و ارتقای کیفیت تصمیمگیری در کشور است.
وی با اشاره به تاکید رییسجمهور بر تکمیل پایگاه های اطلاعاتی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و استفاده از دادههای اقتصادی در حکمرانی داده محور گفت: اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، پایگاه اطلاعات مالیاتی ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر سوداگری، پایگاه های داده را تکمیل می کند؛ نظامی که به گفته مسوولان سازمان، قرار است سهم ممیزی سنتی را کاهش داده و جای آن را به تحلیل داده و رسیدگی مبتنی بر ریسک بدهد.
سبحانیان بار دیگر تاکید کرد که سازمان امور مالیاتی مسیر آینده خود را در افزایش شفافیت، کاهش اصطکاک با مودیان قانونمدار و تمرکز بر شناسایی فرارهای مالیاتی از طریق داده و فناوری تعریف کرده است؛ مسیری که میتواند هم درآمدهای پایدار دولت را تقویت کند و هم عدالت مالیاتی را ارتقا دهد.