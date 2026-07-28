مهدی قلی‌زاد، سخنگوی قرارگاه حمل‌ونقل اربعین حسینی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره آخرین وضعیت تردد زائران اربعین و امکان تردد مستقیم اتوبوس‌های ایرانی در خاک عراق اظهار داشت: تاکنون ۲۵۰ سرویس اتوبوس ایرانی از مرز خسروی اجازه تردد مستقیم در خاک عراق را دریافت کرده‌اند و این اتوبوس‌ها زائران را از تهران، قم و اصفهان به مقصد نجف اشرف منتقل کرده‌اند.

وی افزود: انتقال مستقیم زائران با اتوبوس‌های ایرانی در مسیر رفت همچنان ادامه دارد و برای مسیر برگشت نیز مذاکراتی در حال انجام است تا زائران بتوانند به‌صورت مستقیم از نجف اشرف به مقاصد تعیین‌شده در ایران بازگردند.

سخنگوی قرارگاه حمل‌ونقل اربعین حسینی درباره تردد اتباع خارجی از ایران به مقصد عراق در ایام اربعین نیز گفت: در مورد زائران پاکستانی، با توجه به اینکه اتوبوس‌های این کشور فرمان راست هستند و با محورهای تردد در کشور ما همخوانی ندارند، حساسیت‌هایی وجود داشته است.

قلی‌زاد ادامه داد: در مورد اتباع افغانستان، موافقت شده است که زائران این کشور بتوانند با ناوگان خودشان وارد کشور شوند و زائران را برای مراسم اربعین به عراق منتقل کرده و پس از آن نیز بازگردانند.

وی همچنین درباره آمار جابه‌جایی زائران اربعین با ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور گفت: تا پایان روز گذشته، ۳۵۲ هزار و ۴۴۳ زائر از طریق حمل‌ونقل عمومی به مرزهای شش‌گانه غرب کشور برای عزیمت به عتبات عالیات منتقل شده‌اند.

سخنگوی قرارگاه حمل‌ونقل اربعین حسینی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درباره نظارت بر قیمت بلیت اتوبوس‌ها نیز اظهار داشت: تاکنون گزارشی از گران‌فروشی نداشته‌ایم.

وی افزود: خوشبختانه به دلیل اینکه بخش عمده بلیت‌های مسیر رفت، حدود ۹۰ درصد، به‌صورت پیش‌فروش از طریق سایت‌ها عرضه شده، بلیت‌ها با قیمت مصوب به فروش رسیده‌اند و تاکنون شکایتی درباره گران‌فروشی در این زمینه دریافت نکرده‌ایم.

گفت‌وگو: مهدیانی

انتهای پیام/