بانک تجارت پیشگام در خدمات غیرحضوری/ چکاد؛ آغاز تحول دیجیتال در قلب اسناد تجاری ایران

به گزارش ایلنا؛ چک، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و پرمخاطره‌ترین ابزارهای پرداخت در اقتصاد ایران، سال‌هاست که با چالش‌هایی مانند جعل، مفقودی، تحریف و نگرانی از برگشت‌خوردن همراه بوده است؛ اما با ظهور فناوری‌های نوین و ضرورت حرکت به سمت بانکداری دیجیتال، بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه «چکاد» (چک امن دیجیتال) در آبان ماه ۱۴۰۱، گامی بنیادین در متحول‌سازی این ابزار مالی برداشت. بانک تجارت به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه، با پیاده‌سازی کامل سامانه چکاد در بستر همراه‌بانک و بانکداری اینترنتی خود، تجربه‌ای نوین، امن و غیرحضوری را برای مشتریان خود فراهم آورده است.

چک الکترونیکی؛ ماهیتی یکسان با مزایایی بی‌نظیر

چک الکترونیکی در سامانه چکاد، ماهیت حقوقی و تمام مقررات حاکم بر چک‌های کاغذی را حفظ کرده است، اما کاغذ از آن حذف شده و امضای دیجیتال جایگزین امضای دستی شده است. این تحول، بسیاری از ریسک‌های سنتی را از میان برمی‌دارد. کارشناسان حوزه بانکداری بر این باورند که با حذف اسناد فیزیکی، نه تنها نگرانی بابت گم‌شدن، سرقت یا مخدوش‌شدن چک از بین می‌رود، بلکه فرآیندهای پرهزینه و زمان‌بری مانند جابه‌جایی، دسته‌بندی و تطبیق امضا نیز به تاریخ می‌پیوندند.

در این سامانه، صادرکننده و گیرنده چک از طریق احراز هویت دیجیتال در برنامه «هامون» اعتبارسنجی می‌شوند، که امکان انکار صدور چک یا جعل آن را به صفر می‌رساند. این سطح از امنیت، چک الکترونیکی را به ابزاری قابل اعتماد برای مبادلات مالی کلان تبدیل کرده است.

گسترش بی‌سابقه و آمارهای چشمگیر

استقبال از چک الکترونیک در شبکه بانکی کشور روندی صعودی و چشمگیر داشته است. بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی، از زمان راه‌اندازی این سامانه تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵، بیش از ۳ میلیون و ۴۹۰ هزار فقره چک الکترونیک ثبت شده است. نرخ وصول این چک‌ها نیز به طور قابل توجهی بالا بوده و بیش از ۹۸.۶ درصد از کل چک‌های سررسیدشده، به موقع وصول شده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با نرخ سنتی چک‌های برگشتی (حدود ۲۰ درصد پیش از اجرای سامانه صیاد)، پیشرفتی بی‌سابقه محسوب می‌شود.

همچنین تعداد بانک‌های متصل به این سامانه به ۲۴ بانک رسیده و بانک تجارت به عنوان یکی از بانک‌های پیشرو، امکان زنجیره کامل صدور تا وصول غیرحضوری چک را برای مشتریان خود فراهم کرده است. مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که برنامه حذف کامل چک‌های کاغذی تا پایان برنامه چشم‌انداز پنج‌ساله (۱۴۰۸) در دستور کار قرار دارد.

خدمات جامع چکاد در همراه‌بانک تجارت

بانک تجارت با پیاده‌سازی کامل سامانه چکاد، مجموعه‌ای جامع از خدمات مرتبط با چک را به صورت غیرحضوری در اختیار مشتریان خود قرار داده است. کاربران با فعال‌سازی این خدمت در همراه‌بانک یا اینترنت‌بانک و نصب برنامه «هامون» برای ثبت امضای دیجیتال، به امکاناتی مانند درخواست و صدور دسته‌چک الکترونیکی، مشاهده کارتابل چک‌های دریافتی و صادرشده، انتقال چک به دیگران، وصول درون‌بانکی و درخواست رفع سوءاثر دسترسی پیدا می‌کنند.

این اقدام، گامی بلند در راستای تحقق شعار «بدون مراجعه به شعبه» است و زمان و هزینه‌های مراجعه‌های حضوری را به حداقل می‌رساند. از سوی دیگر، حذف نگرانی بابت ثبت چک در سامانه صیاد و مغایرت امضا، از دیگر مزایای کلیدی این سرویس است که توسط بانک تجارت ارائه شده است.

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