عصر جدید پرداختها؛ ریال دیجیتال و نقش پیشگام بانک تجارت
در عصری که مرزهای فیزیکی پول در حال رنگ باختن است و فناوریهای نوین مالی در حال بازتعریف مفاهیم بنیادین اقتصاد هستند، بانکهای مرکزی جهان به دنبال ارائه نسخههای دیجیتالی از پول ملی خود هستند و بانک تجارت به عنوان نخستین بانک توسعهدهنده کیف پول ریال دیجیتال، با همکاری بانک مرکزی و شرکت ایرانکیش، این فناوری نوین را بر بستر اپلیکیشن «پاتلایف» عرضه کرده است.
به گزارش ایلنا؛ در عصری که مرزهای فیزیکی پول در حال رنگ باختن است و فناوریهای نوین مالی در حال بازتعریف مفاهیم بنیادین اقتصاد هستند، بانکهای مرکزی جهان به دنبال ارائه نسخههای دیجیتالی از پول ملی خود هستند؛ ایران نیز با معرفی «ریال دیجیتال» به عنوان ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، گامی راهبردی در این مسیر برداشته است. در این میان، بانک تجارت به عنوان نخستین بانک توسعهدهنده کیف پول ریال دیجیتال، با همکاری بانک مرکزی و شرکت ایرانکیش، این فناوری نوین را بر بستر اپلیکیشن «پاتلایف» عرضه کرده است که به بررسی ابعاد این تحول بزرگ در نظام پرداخت کشور میپردازیم.
ریال دیجیتال؛ تحولی فراتر از یک کیفپول الکترونیکی
ریال دیجیتال، برخلاف پولهای الکترونیکی رایج که از طریق حسابهای بانکی و کارتهای عادی مدیریت میشوند، نیازی به تسویه بینبانکی ندارد و به محض انجام عملیات خرید، وجوه در اختیار فروشنده قرار میگیرد. این تفاوت بنیادین، آن را به ابزاری کارآمد برای پرداختهای خرد و لحظهای تبدیل کرده است. بانک مرکزی با بهرهگیری از فناوری بلاکچین در پلتفرم «برنا»، زیرساختی امن و یکپارچه برای این ارز دیجیتال ملی فراهم آورده است که با سایر سیستمهای بانکی و پرداخت کشور هماهنگ عمل میکند.
کارشناسان حوزه بانکداری معتقدند که ریال دیجیتال میتواند نقش مهمی در افزایش شفافیت، کاهش هزینههای تراکنش و گسترش اقتصاد دیجیتال کشور ایفا کند. مسئولان بانک مرکزی نیز بر این باورند که این پروژه، ضمن تقویت زیرساختهای پرداخت، به افزایش کارایی نظام مالی و توانایی رقابت با پولهای دیجیتال جهانی کمک خواهد کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، راهاندازی ریال دیجیتال با هدف حمایت از اقتصاد دیجیتال ایران و افزایش تابآوری زیرساختهای پرداخت کشور طراحی شده است.
نخستین گام عملیاتی؛ جزیره کیش در مرکز تحول دیجیتال
فاز نخست پروژه ریال دیجیتال در جزیره کیش به عنوان یکی از مهمترین مناطق آزاد و گردشگری کشور کلید خورده است. این انتخاب هوشمندانه، امکان آزمودن فناوری جدید در محیطی با تراکم بالای تراکنشهای خرد و تنوع کاربران را فراهم میآورد. شبکه تاکسیرانی و پایانههای فروشگاهی منتخب در مراکز تجاری کیش، نخستین پذیرندگان ریال دیجیتال بانک تجارت هستند.
فرآیند استفاده از این فناوری ساده و سریع طراحی شده است. کاربران با نصب اپلیکیشن «پاتلایف» و افتتاح حساب ریال دیجیتال، میتوانند کیف پول خود را شارژ کرده و با اسکن کد QR یا تولید کد در پایانههای فروشگاهی، خرید خود را انجام دهند. همچنین امکان انتقال کیف به کیف و تبدیل آنی ریال دیجیتال به ریال قابل استفاده در شبکه بانکی نیز فراهم شده است. به گفته مسئولان بانک تجارت، کاربران در این فاز از مزایایی مانند شارژ اولیه حساب و شرکت در قرعهکشیهای هفتگی نیز بهرهمند میشوند.
نکته قابل توجه اینکه بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، علاوه بر بانک تجارت، بانکهای ملی و ملت نیز در این پروژه مشارکت دارند و قرار است در آینده نزدیک، پنج بانک دیگر نیز به این شبکه بپیوندند. این توسعه تدریجی، نشاندهنده عزم جدی نظام بانکی برای گسترش استفاده از ریال دیجیتال در سطح کشور است.