طرح «زربان»؛ بهشت امن سرمایهگذاران طلا در بانک تجارت/ گامی نوین در مسیر سرمایهگذاری امن
بانک تجارت با معرفی طرح نوآورانه «زربان»، گامی اساسی در راستای برطرفکردن این موانع و ارائه یک بستر سرمایهگذاری شفاف، امن و هوشمندانه در بازار شمش طلا برداشته است. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این طرح و مزایای آن برای مشتریان میپردازد.
به گزارش ایلنا؛ در شرایط اقتصادی کنونی و با توجه به نوسانات بازارهای موازی، بسیاری از سرمایهگذاران به دنبال راهی امن و مطمئن برای حفظ ارزش داراییهای خود هستند. در این میان، طلا به عنوان یک دارایی با ارزش ذاتی همواره مورد توجه جامعه بوده، اما دغدغههایی مانند خطر سرقت، آسیب فیزیکی و اطمینان از اصالت، سرمایهگذاری در این حوزه را با چالشهایی همراه کرده است.
بانک تجارت با معرفی طرح نوآورانه «زربان»، گامی اساسی در راستای برطرفکردن این موانع و ارائه یک بستر سرمایهگذاری شفاف، امن و هوشمندانه در بازار شمش طلا برداشته است. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این طرح و مزایای آن برای مشتریان میپردازد.
«زربان»؛ تلفیق اصالت، امنیت و سهولت در سرمایهگذاری طلا
طرح «زربان» بانک تجارت با هدف فراهم کردن دسترسی آسان و ایمن به سرمایهگذاری در شمش طلا طراحی شده است. این طرح با حذف واسطهها و ارائه شمشهای ۲۴ عیار با خلوص ۹۹۵ و ۹۹۹ که اصالت آنها توسط آزمایشگاههای مورد تایید سازمان ملی استاندارد تایید شده است، خیال سرمایهگذاران را از بابت کیفیت دارایی خود آسوده میکند. شاید مهمترین ویژگی این طرح، راهکار نوین آن برای حل مشکل دیرینه نگهداری طلاست. مشتریان میتوانند بلافاصله پس از خرید، شمشهای خود را با پرداخت کارمزدی ناچیز (۳۰ تومان به ازای هر گرم در روز) به خزانه امن بانک بسپارند و از خطرات احتمالی نگهداری در منزل مصون بمانند. این ویژگی، «زربان» را به یک گزینه ایدهآل برای سرمایهگذارانی تبدیل کرده است که به دنبال آرامش خاطر و حفظ ارزش سرمایه خود هستند.
فرآیندی آسان و دسترسی فراگیر؛ از خرید حضوری تا غیرحضوری
یکی از نقاط قوت طرح «زربان»، تنوع روشهای خرید آن است که دسترسی به این سرویس را برای طیف وسیعی از مشتریان فراهم کرده است. متقاضیان میتوانند از دو طریق اقدام به خرید کنند؛ نخست، خرید حضوری؛ در این روش مشتریان میتوانند با مراجعه به شعب منتخب بانک (ولیعصر و اکو) در ساعات اداری مشخص، فرآیند خرید را بهصورت سنتی و با راهنمایی کارشناسان بانک انجام دهند. این روش برای افرادی که تمایل به تعامل چهرهبهچهره و دریافت توضیحات کامل دارند، بسیار مناسب است.
دوم؛ خرید غیرحضوری (آنلاین)، این روش که از طریق سامانه «ثروتافزا» انجام میشود، انعطافپذیری بالایی به مشتریان میدهد. آنها میتوانند در تمام روزهای هفته از ساعت ۸ تا ۲۲، با چند کلیک ساده، نسبت به خرید شمش اقدام کرده و فاکتور رسمی دریافت کنند. این ویژگی، «زربان» را به ابزاری مدرن و هماهنگ با نیازهای دنیای دیجیتال تبدیل کرده است.
پس از خرید، مشتریان میتوانند در هر زمان که تمایل داشته باشند، با ثبت درخواست در سامانه، شمش فیزیکی خود را از شعب مشخص شده تحویل بگیرند. این شفافیت و سادگی در فرآیند، از جمله عواملی است که به استقبال گسترده از این طرح دامن خواهد زد.
مزیتی کلیدی با قابلیت وثیقهگذاری و امنیت خاطر
فراتر از سهولت خرید، طرح «زربان» مزایای منحصر به فردی را برای سرمایهگذاران به ارمغان میآورد که آن را از سایر روشهای سرمایهگذاری در طلا متمایز میکند؛ از جمله این مزیتها؛ «امنیت بینظیر نگهداری» است؛ سپردن شمشها به خزانه بانک، بزرگترین دغدغه سرمایهگذاران یعنی نگرانی از سرقت یا آسیب را از بین میبرد.
مزید دیگر «هزینه مقرون به صرفه» است. کارمزد ۳۰ تومانی به ازای هر گِرَم در روز در قبال ارزش و امنیت بالای طلا، هزینهای کاملاً منطقی و بهصرفه محسوب میشود.
مزیت دیگر «قابلیت وثیقهگذاری» است؛ یکی از هوشمندانهترین ویژگیهای این طرح، امکان استفاده از شمش طلای نگهداری شده در بانک به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی است. این امر به سرمایهگذاران این توانایی را میدهد که بدون نیاز به فروش دارایی خود، از نقدینگی آن برای رفع نیازهای مالی خود بهرهمند شوند و ارزش سرمایهگذاری خود را حفظ کنند.
در این خصوص، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که طرح «زربان» با تلفیق سه ویژگی کلیدی «تضمین اصالت»، «امنیت نگهداری» و «سهولت خرید»، موانع اصلی ورود سرمایهگذاران خرد و کلان به بازار شمش طلا را برطرف کرده است. به اعتقاد آنها، این اقدام هوشمندانه بانک تجارت، نه تنها سبد خدمات بانک را متنوعتر میکند، بلکه با ارائه یک راهکار سرمایهگذاری شفاف و مطمئن، میتواند نقش مهمی در جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت یک بازار شفاف ایفا کند. به بیان دیگر، «زربان» پاسخی مدرن و کارآمد به نیاز روزافزون جامعه به حفظ ارزش پول در بستری امن است.