به گزارش ایلنا؛ جامعه دندانپزشکی کشور به عنوان یکی از گروه‌های پزشکی پیشرو، همواره با چالش تأمین مالی تجهیزات پیشرفته و به‌روز مواجه بوده است. بانک تجارت با معرفی طرح نوآورانه «دنتال‌پلاس» در قالب تفاهمنامه همکاری با جامعه علمی دندانپزشکی ایران، گامی مؤثر در راستای رفع این نیاز برداشته است. این طرح که در مراسمی با حضور رئیس و اعضای هیأت مدیره جامعه دندانپزشکی و مدیران ارشد بانک تجارت رونمایی شد، اعتبار ویژه‌ای تا سقف ۱۰ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات دندانپزشکی از شرکت‌های طرف قرارداد بانک فراهم می‌کند.

مسئولان بانکی بر این باورند که دنتال‌پلاس، محصولی منحصربه‌فرد و بی‌نظیر در نظام بانکی کشور است که با نگاه تخصصی به بازار و کسب و کار مشتریان طراحی شده و می‌تواند الگویی موفق برای حمایت از اصناف مختلف محسوب شود.

اعتبار یک میلیارد تومانی با شرایط اقساطی جذاب

طرح دنتال‌پلاس با ارائه اعتبار تا سقف 10 میلیارد ریال (معادل یک میلیارد تومان) به دندانپزشکان معرفی‌شده از سوی جامعه علمی دندانپزشکی، امکان خرید اقساطی تجهیزات مورد نیاز را فراهم کرده است. این تسهیلات مبتنی بر عقد مرابحه و با پشتوانه ضمانتنامه تعهد پرداخت اعطا می‌شود و متقاضیان می‌توانند بازپرداخت را در بازه‌های ۶، ۱۲ یا ۲۴ ماهه انتخاب کنند.

نرخ سود این طرح حداکثر ۲۳ درصد به علاوه ۱ درصد کارمزد در کل دوره است که در مقایسه با بسیاری از تسهیلات مشابه، شرایطی رقابتی محسوب می‌شود. یکی از مزایای کلیدی این طرح، امکان خرید اقساطی بلندمدت بدون نیاز به سپرده‌گذاری قبلی است که قدرت خرید دندانپزشکان را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. در فاز نخست این طرح، بانک تجارت مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن اختصاص داده است که نشان‌دهنده عزم جدی بانک در حمایت از جامعه دندانپزشکی کشور است.

کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیند دریافت اعتبار

فرآیند دریافت اعتبار در طرح دنتال‌پلاس با هدف حذف پیچیدگی‌های اداری و تسهیل دسترسی دندانپزشکان به تجهیزات طراحی شده است. متقاضیان پس از انتخاب شرکت و کالای مورد نظر، با مراجعه به شعبه عامل بانک و ارائه مدارک مورد نیاز، پرونده اعتباری خود را تشکیل می‌دهند. سپس کیف اعتباری مشتری شارژ شده و از طریق پیامک به وی اطلاع‌رسانی می‌شود تا بتواند برای خرید نهایی به شرکت فروشنده مراجعه کند.

کارشناسان معتقدند که این رویکرد، فارغ از بروکراسی‌های معمول، به دندانپزشکان امکان می‌دهد تا در کمترین زمان ممکن به اعتبار مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده نیز با استفاده از این طرح می‌توانند به سهولت امور مالی خود را مدیریت کنند و ریسک نکول مشتریان به حداقل برسد. همچنین وثایق و تضامین مورد نیاز در ساده‌ترین شکل ممکن اخذ می‌شود که این امر، جذابیت طرح را دوچندان کرده است.

گسترش شبکه تأمین‌کنندگان و چشم‌انداز توسعه

طرح دنتال‌پلاس در فاز ابتدایی خود با همکاری دو شرکت معتبر در حوزه تجهیزات دندانپزشکی آغاز به کار کرده است. شرکت تولیدی بازرگانی ملورین که انواع یونیت، چراغ، کمپرسور، رادیوگرافی و اتوکلاو را تأمین می‌کند و شرکت نوآوران طب فردا که محصولاتی همچون پانورکس، CBCT و انواع پرینترهای تخصصی را ارائه می‌دهد، از نخستین تأمین‌کنندگان این طرح هستند.

بر اساس اعلام بانک تجارت، تعداد شرکت‌های طرف قرارداد با توجه به سبد محصولات و مجوزهای مربوطه رو به افزایش است. رئیس هیأت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران با اشاره به نیاز دندانپزشکان به حمایت بانک‌ها در ابتدای کار یا در مسیر توسعه فعالیت‌های خود، بر اهمیت این همکاری تأکید کرده و آن را گامی مؤثر در راستای برطرف شدن نیازهای این جامعه علمی دانسته است.

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