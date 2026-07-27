وی با بیان اینکه امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی است، افزود: همه همکاران وزارت جهاد کشاورزی، از ستاد تا استان‌ها، شهرستان‌ها و دهستان‌ها، در کنار تولیدکنندگان و کشاورزان، در افزایش تاب‌آوری کشور نقش مؤثری دارند.

وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از حمایت‌های رئیس‌جمهوری از بخش کشاورزی گفت: رئیس‌جمهوری اهتمام ویژه‌ای به حوزه امنیت غذایی و بهره‌وری دارد و در مقاطع مختلف با حضور در وزارت جهاد کشاورزی، مسائل این بخش را به‌صورت جدی و کارشناسانه پیگیری کرده است.

نوری با تأکید بر ضرورت اتکای تصمیم‌گیری‌ها به آمار دقیق، اظهار کرد: بدون اطلاعات صحیح، امکان برنامه‌ریزی درست وجود ندارد و هرگونه خطا در آمار می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها مشکل ایجاد کند. امروز با راه‌اندازی سامانه‌های مختلف، بستر لازم برای ثبت و تحلیل اطلاعات فراهم شده و باید از این ظرفیت به‌صورت کامل استفاده شود.

وی افزود: اطلاعات دقیق و برخط درباره تولید، موجودی کالاها، ورود محموله‌ها، الگوی کشت و سایر شاخص‌ها، نقش مهمی در مدیریت بازار، تأمین کالاهای اساسی و برنامه‌ریزی تولید دارد.

نوری با تأکید بر اینکه سیاست وزارت جهاد کشاورزی ارائه آمار واقعی و قابل اتکا است گفت: این وزارتخانه بر پایه صداقت و شفافیت عمل می‌کند و از ارائه اطلاعات غیرواقعی پرهیز خواهد کرد.

وی بر لزوم استقرار نظام آماری دقیق در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: سیاست این وزارتخانه ارائه آمار واقعی و قابل اتکا است و هیچ عدد نادرستی برای توجیه عملکردها اعلام نخواهد شد، زیرا هرگونه خطا در آمار، در نهایت خود را در تصمیم‌گیری‌ها و نتایج نشان می‌دهد.

غلامرضا نوری با اشاره به ضرورت استفاده حداکثری از سامانه‌های اطلاعاتی افزود: تطبیق آمار، ثبت دقیق اطلاعات و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا مبنای تصمیم‌گیری‌های بخش کشاورزی بر داده‌های صحیح استوار باشد.

نوری با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست درباره مصرف کود در کشور اظهار کرد: مصرف کود در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها پایین‌تر است، اما گاهی اطلاعات نادرست موجب می‌شود افزایش مصرف بهینه کود با نگرانی‌هایی درباره سلامت محصولات مواجه شود البته با استناد به آمارهای بین‌المللی می‌توان نشان داد مصرف کود در ایران کمتر از بسیاری از کشورهایی است که محصولات کشاورزی سالم تولید می‌کنند.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: یافته‌های علمی و کارشناسی باید به زبان قابل فهم در اختیار افکار عمومی و دستگاه‌های تصمیم‌گیر قرار گیرد تا زمینه اتخاذ تصمیم‌های درست در حوزه تولید فراهم شود.

غلامرضا نوری بر اطلاع‌رسانی دقیق درباره سلامت محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت: روابط عمومی وزارتخانه باید نتایج تحقیقات و پایش‌های علمی را به‌گونه‌ای برای مردم تبیین کند که تصویر واقعی از وضعیت سلامت محصولات ارائه شود و در عین حال، با موارد تخلف از جمله آبیاری با فاضلاب نیز برخورد و از تکرار آن جلوگیری شود.

بهره‌وری تنها مسیر تامین امنیت غذایی

وزیر جهاد کشاورزی بهره‌وری را تنها مسیر پایدار تأمین امنیت غذایی کشور دانست و افزود: افزایش اعتبارات، واردات و توسعه یارانه‌ها، صرفا راه‌حل مسائل بخش کشاورزی نیست و بلکه تنها از طریق ارتقای بهره‌وری می‌توان امنیت غذایی را تقویت کرد.

وی با تأکید بر نقش تحقیقات و فناوری در مسیر بهره وری گفت: لازم نیست همه فناوری‌ها را از ابتدا تولید کنیم؛ در بسیاری از حوزه‌ها می‌توان از تجربه‌های موفق دنیا استفاده کرد و با سرعت بیشتری بهره‌وری را افزایش داد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پایین بودن بهره‌وری آب در تولید محصولات کشاورزی تصریح کرد: باید میزان تولید به ازای هر واحد آب مصرفی افزایش یابد و اهداف تعیین‌شده در این حوزه با جدیت دنبال شود.

نوری با اشاره به اصلاح رویکردهای حمایتی در بخش کشاورزی گفت: طی دو سال گذشته بسیاری از محدودیت‌ها و مداخلات غیرضروری از مسیر تولید حذف شده و امروز تولیدکنندگان می‌توانند در فضای رقابتی‌تر فعالیت کنند.

وی افزود: به‌جز گندم که همچنان مشمول نظام قیمت‌گذاری است، سایر محصولات از محدودیت‌های گذشته فاصله گرفته‌اند و باید از این فرصت برای افزایش تولید، ارتقای عملکرد در واحد سطح و توسعه صادرات استفاده کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های تولید در کشور اظهار کرد: در برخی مزارع عملکرد تولید سیب‌زمینی به 70 تن در هکتار رسیده است و این نشان می‌دهد با تغذیه مناسب، بذر باکیفیت، کوددهی صحیح و اجرای به‌موقع عملیات زراعی می‌توان عملکرد تولید را در سطح وسیعی افزایش داد.

غلامرضا نوری با تأکید بر ضرورت کاهش کسری تراز تجاری بخش کشاورزی گفت: تراز تجاری منفی حدود 8 میلیارد دلاری این بخش باید با افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و توسعه صادرات جبران شود.

وی با اشاره به تغییر نگاه سیاست‌گذاران نسبت به اهمیت امنیت غذایی افزود: امروز این باور در کشور شکل گرفته که امنیت غذایی یک موضوع راهبردی است و باید با اتکا به تولید داخلی تأمین شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اصلاح سیاست‌ها موجب کاهش بحران‌های تولید شده است، گفت: امروز دیگر شاهد صحنه‌هایی مانند معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه، دورریز شیر یا از بین رفتن محصولات کشاورزی در اعتراض به وضعیت بازار نیستیم و این نتیجه سیاست‌گذاری صحیح و حمایت از تولید است.

نوری با اشاره به کیفیت محصولات کشاورزی ایران اظهار کرد: بسیاری از محصولات ایرانی از جمله کنسانتره آبمیوه و شیر خشک به دلیل کیفیت بالا در بازارهای جهانی مورد استقبال قرار دارند و این مزیت باید بیش از گذشته در توسعه صادرات مورد استفاده قرار گیرد.

وی خواستار تعیین و ابلاغ رسمی میزان آب قابل برنامه‌ریزی از سوی وزارت نیرو شد و گفت: برنامه‌ریزی تولید باید بر پایه میزان آب در دسترس انجام شود و لازم است مسئولیت هر دستگاه در این زمینه به‌صورت شفاف مشخص باشد تا امکان برنامه‌ریزی دقیق برای بخش کشاورزی فراهم شود.