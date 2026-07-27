نرخ تورم ماهانه تیرماه نسبت به ماه قبل تقریباً نصف شد

وی با بیان اینکه این نشست از جمله جلسات تخصصی و فنی میان بانک مرکزی و اعضای کمیسیون صنایع و معادن بود، گفت: دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی اعضای کمیسیون، به‌ویژه در حوزه صنعت و واحدهای تولیدی، برای پیگیری و اجرا در بانک مرکزی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

همتی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور اظهار کرد: با وجود تداوم تحریم‌ها، محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارزی و شرایط ناشی از جنگ، بانک مرکزی اقدامات لازم را برای تأمین ارز کشور انجام داده است. تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو همچنان اولویت نخست بانک مرکزی است، اما در کنار آن تلاش کرده‌ایم نیازهای ارزی بخش صنعت و واحدهای تولیدی نیز به‌طور مناسب تأمین شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: بخشی از صنایع به دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند که در این نشست درباره راهکارهای رفع این مشکلات و تسریع در تأمین نیازهای تولیدکنندگان تصمیم‌گیری شد.

وی با اشاره به درخواست‌های مطرح‌شده از سوی اعضای کمیسیون درباره افزایش اختیارات صادرکنندگان، تصریح کرد: بانک مرکزی از تسهیل فرآیندهای ارزی برای تولید و تجارت حمایت می‌کند و مقرر شد پیشنهادهای مربوط به افزایش اختیارات صادرکنندگان برای انجام واردات مورد نیاز بخش تولید، توسط معاونت‌های ذی‌ربط بررسی و در صورت امکان اجرایی شود.

همتی همچنین با اشاره به حمایت‌های اعتباری از بخش تولید گفت: با توجه به افزایش نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، بانک‌ها منابع مالی قابل توجهی را برای تأمین مالی بخش تولید اختصاص داده‌اند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح آخرین وضعیت تورم اظهار کرد: بانک مرکزی همزمان با حمایت از تولید، سیاست‌های کنترل نقدینگی و مهار تورم را نیز با استفاده از ابزارهای پولی دنبال کرده است. خوشبختانه علی‌رغم نگرانی‌های موجود، تورم ماهانه در تیرماه نسبت به ماه قبل تقریباً نصف شده است که نشان‌دهنده اثربخشی سیاست‌های اتخاذشده در کنترل روند فزاینده تورم است و این مسیر در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه از تدوین سازوکارهای جدید برای استفاده از ارزهای خانگی خبر داد و گفت: بانک مرکزی در حال بررسی طرحی جدید برای جلب اعتماد مردم و جذب ارزهای خانگی با شرایط مناسب است تا این منابع در خدمت فعالیت‌های اقتصادی و بخش تولید قرار گیرد. همچنین اصلاح برخی محدودیت‌های موجود در این زمینه نیز در دستور کار قرار دارد.

در ادامه این نشست، علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و تأمین نیازهای بخش تولید، از تلاش‌های رئیس‌کل بانک مرکزی و همکاران وی در شرایط دشوار اقتصادی و تداوم تحریم‌ها تقدیر کرد.

وی همچنین با اشاره به جمع‌بندی نشست، اظهار داشت: مقرر شد بانک مرکزی راهکارهای لازم برای تسهیل امور تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی را در چارچوب حفظ ثبات اقتصادی، کنترل نقدینگی، مهار تورم و مدیریت بازار ارز دنبال کند.