خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قبض برق مشترکان خانگی مشمول تخفیف ۳۰ درصدی می‌شود

قبض برق مشترکان خانگی مشمول تخفیف ۳۰ درصدی می‌شود
کد خبر : 1819263
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر گفت: طرح تشویقی کاهش مصرف برق از خردادماه آغاز شده و تا پایان دوره گرم سال (شهریورماه) ادامه دارد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عبدالامیر یاقوتی گفت: طرح تشویقی کاهش مصرف برق از خردادماه آغاز شده و تا پایان دوره گرم سال (شهریورماه) ادامه دارد و مشترکانی که مصرف آنها زیر الگوی مشخص شده (جزو ۷۵ درصد خوش‌مصرف‌ها) باشد و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حداقل ۱۰ درصد کاهش مصرف ثبت کنند، پس از صدور قبوض، مشمول تخفیف ۳۰ درصدی بهای برق مصرفی خواهند شد.

وی همچنین به بندهای حمایتی دیگر این دستورالعمل اشاره کرد و گفت: شهروندانی که اقدام به نصب نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس روی پشت‌بام منازل خود کنند، مشمول تخفیف و تسهیلات خواهند شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در صورت تجهیز ساختمان‌ها به سیستم‌های خورشیدی ترکیبی (هیبرید) که قابلیت ذخیره‌سازی، مصرف شخصی و همچنین تزریق برق مازاد به شبکه عمومی را دارند، مشترکان می‌توانند تا ۳۰ درصد "تخفیف اضافی" روی قبوض خود دریافت کنند که این مصوبات کاملاً ابلاغ شده و پس از پایان دوره گرم اعمال خواهد شد.

یاقوتی گفت: این طرح در حال اجراست و گزارشات نهایی آن به محض پایان دوره مشخص شده اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل