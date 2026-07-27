به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عبدالامیر یاقوتی گفت: طرح تشویقی کاهش مصرف برق از خردادماه آغاز شده و تا پایان دوره گرم سال (شهریورماه) ادامه دارد و مشترکانی که مصرف آنها زیر الگوی مشخص شده (جزو ۷۵ درصد خوش‌مصرف‌ها) باشد و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حداقل ۱۰ درصد کاهش مصرف ثبت کنند، پس از صدور قبوض، مشمول تخفیف ۳۰ درصدی بهای برق مصرفی خواهند شد.

وی همچنین به بندهای حمایتی دیگر این دستورالعمل اشاره کرد و گفت: شهروندانی که اقدام به نصب نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس روی پشت‌بام منازل خود کنند، مشمول تخفیف و تسهیلات خواهند شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در صورت تجهیز ساختمان‌ها به سیستم‌های خورشیدی ترکیبی (هیبرید) که قابلیت ذخیره‌سازی، مصرف شخصی و همچنین تزریق برق مازاد به شبکه عمومی را دارند، مشترکان می‌توانند تا ۳۰ درصد "تخفیف اضافی" روی قبوض خود دریافت کنند که این مصوبات کاملاً ابلاغ شده و پس از پایان دوره گرم اعمال خواهد شد.

یاقوتی گفت: این طرح در حال اجراست و گزارشات نهایی آن به محض پایان دوره مشخص شده اعلام خواهد شد.

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