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۸۰ پروژه حیاتی شبکه انتقال تا پایان مرداد به بهره‌برداری می‌رسد

۸۰ پروژه حیاتی شبکه انتقال تا پایان مرداد به بهره‌برداری می‌رسد
کد خبر : 1819258
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معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در نشست با مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای، از بهره‌برداری ۸۰ پروژه حیاتی شبکه انتقال و فوق‌توزیع تا پایان مردادماه خبر داد و تأکید کرد: تنوع‌بخشی به منابع مالی، توسعه همگام شبکه با نیروگاه‌های تجدیدپذیر و اولویت‌بخشی به پروژه‌های نوسازی و بهینه‌سازی، سه راهبرد اصلی صنعت برق برای افزایش پایداری شبکه و پاسخگویی به رشد تقاضای برق کشور است.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، ابوالفضل اسدی در نشست با مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای، آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های توسعه شبکه انتقال و فوق‌توزیع کشور را بررسی کرد و با تشریح برنامه‌های پیش‌روی صنعت برق، بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های زیربنایی و آماده‌سازی شبکه برای عبور موفق از اوج بار سال‌های آینده تأکید کرد.

وی تنوع‌بخشی به سبد تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه شبکه را یکی از مهم‌ترین راهکارهای شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های حیاتی عنوان کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های متنوع تأمین مالی، می‌توان اجرای پروژه‌های اولویت‌دار شبکه انتقال را با سرعت بیشتری به سرانجام رساند.

اسدی از بهره‌برداری ۸۰ پروژه حیاتی شبکه انتقال و فوق‌توزیع تا پایان مردادماه خبر داد و افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون نیز در قالب ۶۳ پروژه توسعه‌ای، ۲۹۷۰ مگاولت‌آمپر به ظرفیت شبکه و ۵۴۸ کیلومتر به طول خطوط انتقال کشور افزوده شده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر با اشاره به آسیب وارد شده به بخشی از واحدهای تولید پراکنده در جریان شرایط جنگی اخیر، اظهار داشت: با وجود این خسارت‌ها، رکورد تولید و اهداف پیش‌بینی‌شده در بخش تولید پراکنده محقق شده که نشان‌دهنده تاب‌آوری و آمادگی صنعت برق کشور است.

وی توسعه متوازن شبکه انتقال همگام با افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر را از اولویت‌های صنعت برق برشمرد و گفت: همزمان با توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر، ظرفیت شبکه انتقال نیز متناسب با آن افزایش یافته و در حال حاضر هیچ محدودیتی برای انتقال برق از محل تولید به مراکز مصرف وجود ندارد.

اسدی با تأکید بر اینکه پروژه‌های توسعه‌ای باید بر پایه رفع ضعف‌های احتمالی ولتاژ و ارتقای کیفیت توان تحویلی به مشترکان تعریف شوند، افزود: بخشی از حوادث ناخواسته شبکه انتقال ناشی از فرسودگی تجهیزات است و به همین دلیل پروژه‌های اصلاح، نوسازی و بهینه‌سازی باید با اولویت بیشتری دنبال شوند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: شاخص‌های فنی پایداری شبکه انتقال و فوق‌توزیع کشور، از جمله میانگین زمان خروج تجهیزات از مدار، با استانداردهای جهانی همخوانی دارد و شبکه انتقال ایران از منظر شاخص‌های بهره‌برداری در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی برای عبور از اوج بار سال ۱۴۰۶، تصریح کرد: همزمان با مدیریت اوج بار سال جاری، تدوین پروژه‌های توسعه‌ای مورد نیاز برای سال آینده نیز با دقت در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان تأکید کرد: سیاست صنعت برق، هدایت سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ساختگاه‌هایی است که بیشترین تأثیر را در رفع محدودیت‌های شبکه داشته باشند؛ چرا که احداث نیروگاه در این نقاط، ضمن کاهش هزینه‌های توسعه شبکه، بیشترین بهره‌وری را برای شبکه برق کشور به همراه خواهد داشت.

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