میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگاهها در سه استان افزایش یافت
بر اساس تمهیدات جهت تسهیل در سوخت رسانی برای زائرین اربعین، میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگاهها در سه استان خوزستان، ایلام و کرمانشاه از ۱۵ لیتر به ۳۰ لیتر افزایش یافت.
رضانواز سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا اظهار داشت: بر اساس تمهیدات جهت تسهیل در سوخت رسانی برای زائرین اربعین، میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگاهها در سه استان خوزستان، ایلام و کرمانشاه از ۱۵ لیتر به ۳۰ لیتر افزایش یافت.
وی همچنین سوختگیری با کارت سوخت شخصی را ۴۵ لیتر اعلام کرد.
نواز گفت: جایگاههای سوخت خصوصا در مسیرهای اصلی مواصلاتی منتهی به مرزهای غربی آمادگی کامل برای سوخت رسانی دارند و شبانه روزی فعال خواهند بود و از مردم عزیز التماس دعا دارند.
وی از مردم درخواست: حتما کارت سوخت شخصی همراه داشته باشند و استفاده کنند.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور تاکید کرد: طی مسیر تا مرز با خودروهای عمومی می تواند به کاهش مصرف سوخت کمک کند.