میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگاهها در سه استان افزایش یافت

رضانواز سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا اظهار داشت: بر اساس تمهیدات جهت تسهیل در سوخت رسانی برای زائرین اربعین، میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگاهها در سه استان خوزستان، ایلام و کرمانشاه از ۱۵ لیتر به ۳۰ لیتر افزایش یافت.

وی همچنین سوختگیری با کارت سوخت شخصی را ۴۵ لیتر اعلام کرد.

نواز گفت: جایگاههای سوخت خصوصا در مسیرهای اصلی مواصلاتی منتهی به مرزهای غربی آمادگی کامل برای سوخت رسانی دارند و شبانه روزی فعال خواهند بود و از مردم عزیز التماس دعا دارند.

وی از مردم درخواست: حتما کارت سوخت شخصی همراه داشته باشند و استفاده کنند.

سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور تاکید کرد: طی مسیر تا مرز با خودروهای عمومی می تواند به کاهش مصرف سوخت کمک کند.

انتهای پیام/