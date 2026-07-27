فروش داراییهای مازاد «ملل» برای تأمین نقدینگی؛
از واگذاری سهام شرکتها تا مزایده املاک
موسسه اعتباری ملل در ادامه برنامه خود برای واگذاری داراییهای مازاد، آگهی مزایده عمومی سهام شرکتها و همچنین املاک و مستغلات خود را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، بر اساس این آگهی، بخشی از سهام شرکتهای تحت مالکیت یا وکالت این موسسه و همچنین مجموعهای از املاک و مستغلات در نقاط مختلف کشور، با شرایط نقدی و نقد و اقساطی به مزایده گذاشته میشود.
این اقدام در شرایطی انجام میشود که فروش داراییهای مازاد شبکه بانکی و موسسات اعتباری طی سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاستهای اصلاح نظام بانکی تبدیل شده و هدف آن، کاهش بنگاهداری، آزادسازی منابع منجمد و تقویت نقدینگی موسسات مالی است.بر اساس اطلاعات منتشرشده، متقاضیان شرکت در مزایده سهام میتوانند از پنجم تا بیستم مردادماه ۱۴۰۵ با مراجعه به معاونت اقتصادی و مدیریت داراییهای موسسه اعتباری ملل، اسناد مزایده و شرایط واگذاری را دریافت کنند. بازگشایی پاکتهای پیشنهادی نیز طبق آگهی در روز بیستوچهارم مردادماه انجام میشود و حضور شرکتکنندگان در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع اعلام میشود.
سپرده ۵ درصدی برای حضور در مزایده
یکی از مهمترین شروط شرکت در این مزایده، پرداخت سپردهای معادل پنج درصد قیمت پایه مزایده است. متقاضیان باید این مبلغ را به حساب اعلامشده موسسه واریز کنند یا ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ سپرده ارائه دهند. اصل رسید واریز وجه یا اصل ضمانتنامه بانکی نیز باید همراه با فرمهای تکمیلشده تحویل داده شود.
موسسه اعتباری ملل در این آگهی تأکید کرده که اختیار رد یا قبول هر یک از پیشنهادها را در هر مرحله از مزایده، حتی پس از اعلام برنده، برای خود محفوظ میدارد. همچنین اولویت فروش در شرایط برابر با پیشنهادهای نقدی خواهد بود. در فروش اقساطی نیز صرفاً بالاترین قیمت پیشنهادی ملاک تعیین برنده قرار میگیرد و افزایش میزان پیشپرداخت یا کاهش دوره بازپرداخت، بهتنهایی تأثیری در تعیین برنده ندارد.
بر اساس شرایط اعلامشده، واگذاری سهام نیز پس از احراز صلاحیت و اهلیت خریدار و طی تشریفات قانونی انجام میشود. بنابراین، حتی در صورت ارائه بالاترین پیشنهاد، چنانچه صلاحیت متقاضی مورد تأیید قرار نگیرد، موسسه میتواند پیشنهاد را رد و مزایده را ابطال کند.
عرضه سهام شرکتهای متنوع
در فهرست داراییهای قابل واگذاری، سهام شرکتهایی با فعالیتهای متنوع دیده میشود. برخی از این شرکتها در حوزه ساختمان و عمران فعالیت دارند و برخی دیگر در بخش صنایع غذایی، تولید محصولات نانو، انرژی خورشیدی، خدمات بهداشتی و درمانی، معدن و خدمات مالی فعال هستند.
از جمله شرکتهای درجشده در جدول مزایده میتوان به شرکتهای ساختمانی و عمرانی، شرکتهای فعال در تولید و فروش محصولات غذایی و کنسروجات، شرکتهای حوزه انرژی خورشیدی و همچنین شرکتهای خدمات درمانی اشاره کرد. این تنوع نشان میدهد که داراییهای مازاد موسسه اعتباری ملل صرفاً به املاک و مستغلات محدود نمیشود و بخشی از سهام شرکتهای مختلف نیز در چارچوب سیاست واگذاری داراییها به بازار عرضه میشود.
در توضیحات مربوط به برخی از شرکتهای قابل واگذاری نیز اطلاعاتی درباره داراییها و بدهیهای آنها ارائه میشود. برای نمونه، یکی از شرکتها دارای پروژههای ساختمانی و ملکی در شهرک غرب معرفی میشود و در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ بدهی بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریالی به موسسه و شرکتهای تابعه دارد. شرکت دیگری که دارایی عمده آن پروژه جهان مال مشهد عنوان میشود نیز بیش از دو هزار میلیارد ریال به موسسه و شرکتهای تابعه بدهکار است.
بدهیهای سنگین برخی شرکتهای عرضهشده
در میان اطلاعات منتشرشده، نام شرکتهایی با فعالیت در صنایع غذایی نیز دیده میشود که میزان بدهی آنها به موسسه و شرکتهای تابعه قابل توجه است. یکی از شرکتهای فعال در حوزه تولید و فروش محصولات غذایی و کنسروجات، بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال بدهی به موسسه و شرکتهای تابعه دارد. همچنین یک شرکت دیگر که در زمینه تولید انواع کنسرو و واردات و صادرات مواد اولیه و ماشینآلات صنایع غذایی فعالیت میکند، بیش از دو هزار میلیارد ریال بدهی ثبتشده دارد.
در بخش دیگری از این فهرست، شرکتهای فعال در حوزه محصولات نانو، انرژی خورشیدی، خدمات درمانی و تشخیص و درمان سرطان نیز قرار دارند. برخی از این شرکتها دارای مراکز درمانی، پروژههای بیمارستانی، زمینهای اختصاصی و مراکز تخصصی درمانی هستند. برای نمونه، یکی از شرکتهای حوزه بهداشت و درمان دارای مرکز جمعآوری پلاسما، مجوز احداث پالایشگاه پلاسما و زمین اختصاصی معرفی میشود و شرکت دیگری در حوزه تشخیص و درمان سرطان فعالیت میکند.
مزایده املاک و مستغلات در کنار سهام شرکتها
موسسه اعتباری ملل همزمان با عرضه سهام شرکتها، مزایده عمومی املاک و مستغلات خود را نیز برگزار میکند. بر اساس آگهی منتشرشده، املاک مورد نظر در سطح کشور قرار دارند و با شرایط نقدی و نقد و اقساطی عرضه میشوند. متقاضیان میتوانند برای دریافت اسناد مزایده و تحویل پیشنهادهای خود به اداره املاک و ساختمان موسسه مراجعه کنند.
شرایط شرکت در مزایده املاک نیز مشابه مزایده سهام است و متقاضیان باید پنج درصد قیمت پایه ملک را بهعنوان سپرده شرکت در مزایده پرداخت کنند یا ضمانتنامه بانکی معادل این مبلغ ارائه دهند. در این بخش نیز اولویت با پیشنهادهای نقدی است و در صورت برابری قیمت پیشنهادی، شرایط نقدی در اولویت قرار میگیرد.
هزینههای کارشناسی، نقلوانتقال رسمی، مالیات و بدهیهای احتمالی مرتبط با شهرداری، دارایی و تأمین اجتماعی نیز بر عهده خریدار قرار میگیرد. خریداران اقساطی نیز باید فاقد سابقه چک برگشتی و معوقات بانکی باشند.
فروش داراییها؛ راهی برای کاهش بنگاهداری یا تأمین نقدینگی؟
واگذاری این حجم از داراییها را میتوان در چارچوب تلاش نظام بانکی برای خروج از بنگاهداری و تبدیل داراییهای غیرمولد به منابع نقد ارزیابی کرد. بانکها و موسسات اعتباری طی سالهای گذشته بخش قابل توجهی از منابع خود را در قالب املاک، شرکتها و پروژههای مختلف نگهداری میکنند؛ داراییهایی که در بسیاری از موارد نقدشوندگی پایینی دارند و نمیتوانند بهسرعت در چرخه تسهیلاتدهی قرار گیرند.
در چنین شرایطی، فروش سهام شرکتها و املاک مازاد میتواند منابع جدیدی را در اختیار موسسه قرار دهد و بخشی از فشار نقدینگی را کاهش دهد. با این حال، موفقیت این سیاست به میزان استقبال خریداران، واقعی بودن قیمتهای پایه، شفافیت فرآیند واگذاری و امکان فروش سریع داراییها بستگی دارد. از سوی دیگر، وجود بدهیهای قابل توجه برخی شرکتهای عرضهشده نیز میتواند بر جذابیت آنها برای خریداران اثر بگذارد.
بر اساس این گزارش، مزایده اخیر ملل نشان میدهد که این موسسه در مسیر واگذاری بخشی از داراییهای خود، همزمان دو مسیر فروش سهام شرکتها و املاک و مستغلات را دنبال میکند؛ اقدامی که در صورت تحقق معاملات و تبدیل داراییهای غیرمولد به نقدینگی، میتواند بخشی از منابع منجمد موسسه را آزاد کند، هرچند آثار واقعی آن بر وضعیت مالی و نقدینگی ملل به میزان فروش نهایی و نحوه استفاده از منابع حاصل از این واگذاریها بستگی دارد.