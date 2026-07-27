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با پیگیری دادستانی تهران محقق شد؛

آغاز تحویل ۱۳ هزار وانت زامیاد EX

آغاز تحویل ۱۳ هزار وانت زامیاد EX
کد خبر : 1819188
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فرایند تحویل ۱۳ هزار دستگاه وانت زامیاد EX با پیگیری دادستان عمومی و انقلاب تهران و همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و انتظامی، پس از رفع موانع موجود آغاز شد؛ اقدامی که در راستای حمایت از تولید، حفظ اشتغال و تأمین نیاز ناوگان حمل‌ونقل تجاری سبک کشور انجام شده است.

به گزارش سایپانیوز، تحویل ۱۳ هزار دستگاه وانت زامیاد EX که پیش‌تر به دلیل برخی موانع در تأمین قطعات و شماره‌گذاری متوقف شده بود، با پیگیری دادستان عمومی و انقلاب تهران و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول وارد مرحله اجرا شد.

این تصمیم پس از بررسی‌های کارشناسی و با هدف جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و تداوم فعالیت این واحد صنعتی اتخاذ شد. همچنین یکی دیگر از محصولات شرکت زامیاد که پیش‌تر با مشکل شماره‌گذاری مواجه بود، تعیین تکلیف شده و به مشتریان تحویل شد.

علی صالحی، دادستان تهران، در مراسم آغاز تحویل این خودروها با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی گفت: رفع موانع تولید با هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، علاوه بر کمک به استمرار فعالیت واحدهای صنعتی، زمینه حفظ اشتغال و تأمین نیاز ناوگان حمل‌ونقل کشور را فراهم می‌کند.

وی همچنین از اقدامات انجام‌شده برای ارتقای استانداردها و بهبود کیفیت محصولات تولیدی قدردانی کرد و افزود: حمایت از تولید زمانی اثربخش خواهد بود که همزمان با ارتقای کیفیت، رعایت استانداردها و الزامات ایمنی نیز مورد توجه قرار گیرد.

مراسم آغاز تحویل این خودروها با حضور مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا، نمایندگان وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پلیس راهور و پلیس امنیت اقتصادی برگزار و در پایان، تعدادی از وانت‌های زامیاد EX به مشتریان تحویل شد.

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