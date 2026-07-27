آغاز فروش مشارکت در تولید محصول آریا از ۶ مردادماه + بخشنامه

در این طرح، محدودیت کد ملی برای ثبت‌نام اعمال شده و امکان صلح قرارداد وجود ندارد.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com، پس از ثبت اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری، نسبت به انتخاب خودرو و ثبت درخواست خود اقدام کنند.

لینک دانلود بخشنامه:

www.saipacorp.com