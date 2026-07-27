آغاز فروش مشارکت در تولید محصول آریا از ۶ مردادماه + بخشنامه
طرح فروش مشارکت در تولید خودروی آریا شرکت سایپا از روز سهشنبه ۶ مردادماه آغاز خواهد شد
به گزارش سایپانیوز، طرح فروش مشارکت در تولید خودروی آریا اتوماتیک (۲۰۰۰ سیسی) ویژه متقاضیان عادی (از محل مازاد ظرفیت طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، از ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه ۶ مردادماه آغاز میشود و تا پایان روز شنبه ۱۰ مردادماه ادامه خواهد داشت.
در این طرح، محدودیت کد ملی برای ثبتنام اعمال شده و امکان صلح قرارداد وجود ندارد.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com، پس از ثبت اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری، نسبت به انتخاب خودرو و ثبت درخواست خود اقدام کنند.
لینک دانلود بخشنامه: