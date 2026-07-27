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آغاز فروش مشارکت در تولید محصول آریا از ۶ مردادماه + بخشنامه

آغاز فروش مشارکت در تولید محصول آریا از ۶ مردادماه + بخشنامه
کد خبر : 1819186
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طرح فروش مشارکت در تولید خودروی آریا شرکت سایپا از روز سه‌شنبه ۶ مردادماه آغاز خواهد شد

به گزارش سایپانیوز، طرح فروش مشارکت در تولید خودروی آریا اتوماتیک (۲۰۰۰ سی‌سی) ویژه متقاضیان عادی (از محل مازاد ظرفیت طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۶ مردادماه آغاز می‌شود و تا پایان روز شنبه ۱۰ مردادماه ادامه خواهد داشت.

در این طرح، محدودیت کد ملی برای ثبت‌نام اعمال شده و امکان صلح قرارداد وجود ندارد.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com، پس از ثبت اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری، نسبت به انتخاب خودرو و ثبت درخواست خود اقدام کنند.

لینک دانلود بخشنامه:

 www.saipacorp.com

 

 

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