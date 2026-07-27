21 هزار میلیارد ریال امهال بدهی و بخشودگی جرائم دیرکرد توسط بانک کشاورزی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک در راستای مساعدت با بدهکاران و کشاورزان خسارت دیده، در سه ماهه نخست سال جاری 19762 میلیارد ریال از بدهی مشتریان و کشاورزان زیان دیده را امهال و تمدید کرده و 1086 میلیارد ریال از بدهی تسهیلاتی آنان را مورد بخشودگی قرار داده است.

شایان ذکر است، با اهتمام بانک کشاورزی به حمایت از معیشت و کسب و کار فعالان بخش کشاورزی و مشتریان این بانک، در سه ماهه ابتدایی سال 1405 افزون بر دو هزار فقره پرونده تسهیلات دارای بدهی امهال شده و جرائم وجه التزام 39551 نفر از کشاورزان خسارت دیده در کل کشور مورد بخشودگی قرار گرفته است.

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