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خدمت رسانی شعب کشیک بانک کشاورزی در مناطق مرزی به زائران اربعین حسینی

خدمت رسانی شعب کشیک بانک کشاورزی در مناطق مرزی به زائران اربعین حسینی
کد خبر : 1819180
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به منظور رفاه حال زائران اربعین حسینی و سهولت دسترسی آنان به خدمات بانکی، شعب کشیک بانک کشاورزی در شهرهای مرزی غرب و جنوب غرب کشور از ساعت 07:00 تا 19:00 دایر و آماده خدمت رسانی خواهند بود.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، شعب کشیک در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان تا 15 مردادماه از ابتدای وقت اداری تا ساعت 19:00 به صورت مستمر آماده خدمات رسانی به زائران و مراجعین خواهند بود.

برای مشاهده اطلاعات کامل شعب کشیک بانک کشاورزی، به لینک زیر مراجعه فرمایید.

اسامی شعب کشیک بانک کشاورزی در مناطق مرزی در روزهای 5 تا 15 مرداد ماه

مشتریان بانک همچنین می توانند برای اطلاع از شعب کشیک، با شماره 02181301 تماس حاصل فرمایند

 

انتهای پیام/
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