خدمت رسانی شعب کشیک بانک کشاورزی در مناطق مرزی به زائران اربعین حسینی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، شعب کشیک در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان تا 15 مردادماه از ابتدای وقت اداری تا ساعت 19:00 به صورت مستمر آماده خدمات رسانی به زائران و مراجعین خواهند بود.

برای مشاهده اطلاعات کامل شعب کشیک بانک کشاورزی، به لینک زیر مراجعه فرمایید.

اسامی شعب کشیک بانک کشاورزی در مناطق مرزی در روزهای 5 تا 15 مرداد ماه

مشتریان بانک همچنین می توانند برای اطلاع از شعب کشیک، با شماره 02181301 تماس حاصل فرمایند

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