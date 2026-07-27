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افزایش سرمایه فارس تصویب شد، مجمع فوق العاده به نصاب نرسید

افزایش سرمایه فارس تصویب شد، مجمع فوق العاده به نصاب نرسید
کد خبر : 1819156
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مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده فارس که با دستور انتخاب اعضای حقوقی این شرکت قرار بود برگزار شود اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن قانونی به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش ایلنا، در مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، افزایش ۲۵ هزار میلیاردی فارس به تصویب رسید و کام بیش از ۴۰ میلیون سهامدار این شرکت با سهام جایزه شیرین خواهد شد.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده فارس که با دستور انتخاب اعضای حقوقی این شرکت قرار بود برگزار شود اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن قانونی به زمان دیگری موکول شد.

 

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