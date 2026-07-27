واردات ۴۵۰ مگاوات برق از ترکیه برای تأمین برق پتروشیمیها در دستور کار است
معاون وزیر نیرو از برنامهریزی برای واردات ۴۵۰ مگاوات برق از ترکیه برای تأمین برق شرکتهای پتروشیمی خبر داد و گفت: هماکنون نیز سالانه حدود ۵۰۰ مگاوات برق از ترکمنستان و ارمنستان وارد کشور میشود؛ اقدامی که ضمن کمک به پایداری تأمین برق، مصرف سوخت در داخل را نیز کاهش میدهد.
به گزارش ایلنا، مصطفی رجبیمشهدی، معاون وزیر نیرو، با اشاره به برنامههای وزارت نیرو برای تقویت تأمین برق صنایع بزرگ، اعلام کرد: سالانه حدود ۵۰۰ مگاوات برق از کشورهای ترکمنستان و ارمنستان وارد کشور میشود.
وی افزود: در ادامه این سیاست، وزارت نیرو در تلاش است ۴۵۰ مگاوات برق نیز از ترکیه برای تأمین برق شرکتهای پتروشیمی وارد کند.
به گفته معاون وزیر نیرو، قراردادهای مربوط به این موضوع برای شرکتهای پتروشیمی آماده شده و در حال حاضر، روند اجرایی آن در انتظار اقدام این شرکتهاست.
رجبیمشهدی تأکید کرد: این اقدام علاوه بر کمک به تأمین برق مورد نیاز کشور، در کاهش مصرف سوخت نیروگاههای داخلی نیز مؤثر خواهد بود؛ زیرا با واردات برق، بخشی از نیاز مصرف بدون استفاده از سوخت داخلی تأمین میشود.
وی خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیت تبادل و واردات برق، یکی از راهکارهای مهم وزارت نیرو برای تقویت پایداری شبکه و پشتیبانی از تأمین برق بخش صنعت، بهویژه صنایع انرژیبر، محسوب میشود.