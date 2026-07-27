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آغاز سفرهای دریایی اربعین ۱۴۰۵ از بندر خرمشهر به مقصد بصره

آغاز سفرهای دریایی اربعین ۱۴۰۵ از بندر خرمشهر به مقصد بصره
کد خبر : 1819138
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سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، از آغاز تردد دریایی زائران اربعین حسینی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: نخستین سفر دریایی زائران اربعین حسینی، روز سه‌شنبه از بندر خرمشهر به مقصد بندر بصره انجام می‌شود؛ اقدامی که در راستای توسعه همکاری‌های دریایی دو کشور، تسهیل تردد زائران و بهره‌گیری از ظرفیت حمل‌ونقل دریایی برای خدمت‌رسانی به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) صورت می‌گیرد.

به گزارش ایلنا از سازمان بنادرودریانوردی، اله‌مراد عفیفی‌پور تاکید کرد: نخستین سفر دریایی ویژه زائران اربعین حسینی در سال ۱۴۰۵ رأس ساعت ۱۰ صبح از پایانه مسافربری دریایی خلیج فارس بندر خرمشهر آغاز خواهد شد و زائران با استفاده از شناور مسافری، عازم بندر بصره می‌شوند.
 
وی افزود: این شناور با ظرفیت جابه‌جایی ۲۴۳ مسافر در هر سفر، انتقال زائران در مسیر دریایی خرمشهر ـ بصره را بر عهده دارد.
 
سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای پاسخگویی به تقاضای سفرهای دریایی اربعین حسینی، تصریح کرد: متناسب با استقبال زائران، تعداد سفرهای دریایی در این مسیر افزایش خواهد یافت تا بخشی از ظرفیت جابه‌جایی زائران از طریق مسیر ایمن، روان و دریایی تأمین شود.
 
عفیفی‌پور خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مجدد تردد دریایی ویژه اربعین، علاوه بر تسهیل سفر زائران، نمادی از گسترش همکاری‌های دریایی میان ایران و عراق و استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر دو کشور در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی است.
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