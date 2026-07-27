مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده فارس به حد نصاب نرسید

به گزارش ایلنا، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس که بنا بود بعد از مجمع عمومی فوق العاده این شرکت برگزار شود به دلیل به حد نصاب نرسیدن به تعویق افتاد.

به دلیل آنکه کمتر از پنجاه درصد سهامداران در این مجمع شرکت کردند(۴۳.۹ درصد) بر اساس قوانین و ضوابط موجود، این مجمع تشکیل نشد.

گفتنی است؛ مجمع عمومی فوق العاده فارس از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح امروز پنجم مرداد با حضور ۷۸.۸ درصد سهامداران برگزار شده بود.

زمان جدید این مجمع متعاقبا اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/