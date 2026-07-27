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تصویب افزایش سرمایه ۲۵ هزار میلیاردی در مجمع شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس/ توزیع سهام جایزه از محل معافیت مالیاتی

تصویب افزایش سرمایه ۲۵ هزار میلیاردی در مجمع شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس/ توزیع سهام جایزه از محل معافیت مالیاتی
کد خبر : 1819102
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افزایش سرمایه ۲۵ درصدی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از محل «سود انباشته» به تصویب سهامداران رسید.

 به گزارش ایلنا، در جریان برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)، افزایش سرمایه شرکت از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.

افزایش سرمایه ۲۵ درصدی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از محل «سود انباشته» به تصویب سهامداران رسید. هدف کلیدی از این اقدام، بهره‌مندی از معافیت مالیاتی به مبلغ حدود ۵ هزار میلیارد تومان است؛ این مبلغ در راستای منافع سهامداران، در قالب سهام جایزه به حساب آن‌ها تعلق خواهد گرفت.

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