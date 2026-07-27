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مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس آغاز شد

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس آغاز شد
کد خبر : 1819093
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این مجمع با هدف قرائت گزارش بازرس قانونی در مورد پیشنهاد افزایش سرمایه هیئت مدیره، اصلاح ماده ۷ اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام و بازنگری در فعالیت‌های فرعی شرکت برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵، با حضور ۷۷.۷ درصد از سهامداران و نمایندگان قانونی آن‌ها در سالن همایش‌های بین‌المللی ارم تهران آغاز شد.

این مجمع با هدف  قرائت گزارش بازرس قانونی در مورد پیشنهاد افزایش سرمایه هیئت مدیره، اصلاح ماده ۷ اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام و بازنگری در فعالیت‌های فرعی شرکت برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است؛ در راستای تسهیل مشارکت سهامداران و طبق ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان شرکت مجازی و طرح سوالات از طریق سامانه «mymajma.com» فراهم شده است تا سهامداران بتوانند به صورت برخط در روند تصمیم‌گیری‌های شرکت سهیم باشند.

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