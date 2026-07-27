به گزارش ایلنا، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵، با حضور ۷۷.۷ درصد از سهامداران و نمایندگان قانونی آن‌ها در سالن همایش‌های بین‌المللی ارم تهران آغاز شد.

این مجمع با هدف قرائت گزارش بازرس قانونی در مورد پیشنهاد افزایش سرمایه هیئت مدیره، اصلاح ماده ۷ اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام و بازنگری در فعالیت‌های فرعی شرکت برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است؛ در راستای تسهیل مشارکت سهامداران و طبق ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان شرکت مجازی و طرح سوالات از طریق سامانه «mymajma.com» فراهم شده است تا سهامداران بتوانند به صورت برخط در روند تصمیم‌گیری‌های شرکت سهیم باشند.

انتهای پیام/