آغاز پذیرش سهامداران برای مجمع عمومی فوق العاده فارس

به گزارش ایلنا، از دقایقی پیش پذیرش سهامداران حقوقی و حقیقی برای مجمع عمومی عادی فوق العاده فارس در هتل ارم آغاز شد.

امروز در حالی دو مجمع عمومی فوق العاده و عمومی بطور فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس برگزار می‌شود که بیش از ۱۹ میلیون نفر سهامدار این شرکت از سهامداران مستقیم عدالت و سهامداران حقیقی با مراجعه به سامانه «مای مجمع» می‌توانند به صورت آنلاین این دو مجمع را در این سامانه مشاهده کنند.

انتهای پیام/