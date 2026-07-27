قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا؛ امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۱ هزار و ۷۸۷ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۵۰ هزار و ۴۲۰ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۲ هزار و ۵۹۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۱ هزار و ۴۶ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۱ هزار و ۳۳۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۹۵۸ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۴۵ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۹۲۷ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۴۱۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۲ هزار و ۲۱۰ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۷۳ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۵۹ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۶۳۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۸۰۳ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۴ هزار و ۱۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۳ هزار و ۷۳ تومان است