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قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵

قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵
کد خبر : 1819024
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قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۵۱ هزار و ۷۸۷ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۷۲ هزار و ۵۹۹ تومان است.

به گزارش ایلنا؛ امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۱ هزار و ۷۸۷ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۵۰ هزار و ۴۲۰ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۲ هزار و ۵۹۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۱ هزار و ۴۶ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۱ هزار و ۳۳۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۹۵۸ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۴۵ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۹۲۷ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۴۱۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۲ هزار و ۲۱۰ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۷۳ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۵۹ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۶۳۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۸۰۳ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۴ هزار و ۱۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۳ هزار و ۷۳ تومان است

 

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