به گزارش ایلنا؛ در دنیای پرشتاب کسب و کار امروز، دسترسی سریع به نقدینگی برای صاحبان فروشگاه‌ها و پذیرندگان، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مدیریت مالی محسوب می‌شود. بانک تجارت با معرفی طرح نوآورانه «پی‌نو»، گامی بلند در راستای رفع این چالش برداشته است. این طرح که به عنوان تسهیلات اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین طراحی شده، ویژه پذیرندگان حقیقی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت اینترنتی شرکت ایران‌کیش است و امکان دریافت وام فوری و یک‌روزه را تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان فراهم می‌کند.

کارشناسان حوزه بانکداری بر این باورند که طرح پی‌نو با حذف فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر دریافت تسهیلات، تحولی اساسی در مدیریت نقدینگی کسب و کارهای خُرد ایجاد کرده و می‌تواند الگویی موفق برای سایر بانک‌ها در ارائه خدمات غیرحضوری و سریع باشد. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این طرح و تأثیر آن بر بهبود فضای کسب‌وکار می‌پردازد.

ویژگی‌های منحصربه‌فرد و شرایط دریافت تسهیلات

طرح پی‌نو با سه ویژگی کلیدی «پرداخت سریع و آسان»، «وثیقه آسان» و «فرآیند غیرحضوری» طراحی شده است که آن را از بسیاری از تسهیلات مشابه متمایز می‌کند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، متقاضیان این طرح باید فاقد چک برگشتی یا بدهی معوق باشند و در یکی از گروه‌های اعتباری A، B یا C قرار گیرند. همچنین داشتن تراکنش موفق به میزان ۱۲۰ درصد مبلغ وام در زمان درخواست، از الزامات اصلی دریافت این تسهیلات محسوب می‌شود .

سقف تسهیلات بر اساس رتبه اعتباری تعیین می‌شود؛ به طوری که دارندگان رتبه‌های A و B امکان دریافت وام تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان را دارند، در حالی که متقاضیان با رتبه C می‌توانند تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. این رویکرد هوشمندانه در تعیین سقف، نشان‌دهنده مدیریت دقیق ریسک و در عین حال نگاه فراگیر به نیازهای مختلف کسب و کارهاست.

فرآیند ساده و شفاف؛ از ثبت‌نام تا واریز آنی

یکی از مهم‌ترین مزایای طرح پی‌نو، سادگی و شفافیت فرآیند دریافت آن است. متقاضیان تنها یک بار برای تشکیل پرونده نیاز به مراجعه به شعبه صاحب حساب دارند و مراحل بعدی از جمله ثبت نام در اپلیکیشن «پات‌لایف»، درخواست تسهیلات و دریافت وجه، همگی به صورت غیرحضوری و آنلاین انجام می‌شود. مسئولان بانکی تأکید دارند که این رویکرد علاوه بر صرفه‌جویی در زمان مشتریان، به افزایش سرعت چرخه تأمین مالی کسب و کارها کمک شایانی می‌کند.

نکته قابل توجه اینکه واریز وجه تسهیلات به صورت آنی و یک‌روزه انجام شده و تسویه آن روز بعد خواهد بود. این ویژگی برای پذیرندگانی که با نوسانات نقدینگی مواجه هستند، یک تنفس مالی کوتاه‌مدت اما حیاتی محسوب می‌شود. بر اساس اعلام بانک تجارت، این وام در حال حاضر بدون سود و بدون کارمزد ارائه می‌شود و تنها هزینه‌های معمول بانکی مانند افتتاح حساب، اعتبارسنجی و تشکیل پرونده به آن افزوده می‌شود.

تضمین‌های متناسب با رتبه‌های اعتباری

در بخش وثایق و تضامین نیز طرح پی‌نو با انعطاف‌پذیری قابل توجهی طراحی شده؛ به طوری که برای متقاضیان با رتبه اعتباری A و B، تنها ارائه قرارداد لازم‌الاجرا کافی است، اما افرادی با رتبه C باید علاوه بر قرارداد لازم‌الاجرا، بنا بر اعلام برخی منایع؛ چک معادل ۱۲۰ درصد مبلغ وام نیز ارائه دهند. این رویکرد طبقه‌بندی شده، ضمن حفظ اصول بانکداری صحیح، امکان دسترسی اقشار مختلف پذیرندگان به تسهیلات را فراهم می‌کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که طرح پی‌نو با تکیه بر داده‌های تراکنشی و اعتبارسنجی دقیق، گامی مؤثر در جهت تحقق بانکداری مبتنی بر داده و کاهش ریسک نکول است. این مدل تأمین مالی که مبتنی بر عملکرد واقعی پذیرندگان طراحی شده، می‌تواند به عنوان یک استاندارد جدید در ارائه تسهیلات خرد به کسب و کارها مطرح شود و نقش مؤثری در بهبود شاخص‌های اقتصادی و افزایش شفافیت مالی ایفاء کند.

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