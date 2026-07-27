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واگذاری ۱۵۴۰ واحد مسکن استیجار استان تهران تا پایان امسال

واگذاری ۱۵۴۰ واحد مسکن استیجار استان تهران تا پایان امسال
کد خبر : 1818989
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مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از تحویل ۱۵۴۰ واحد مسکن آشیان ( استیجار) به متقاضیان واجد شرایط تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: تا پایان سال ۱۴۰۵ در شهرهای تهران،پرند،قرچک و اندیشه ۱۵۴۰ واحد مسکن استیجار تکمیل و به متقاضیان واجد شرایط واگذار می شود.
 
وی افزود: هم اکنون در شهر های تهران و قرچک واحدهای این طرح در حال تکمیل و در مرحله نصب تجهیزات  از قبیل  شیرآلات ، پکیج، کابینت و .. است.
 
خالقی تصریح کرد: طی هفته های آینده ثبت نام از متقاضیان واجد شرایط این طرح در شهر و استان تهران آغاز خواهد شد.
 
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خاطرنشان کرد: زوج هایی می توانند در این طرح ثبت نام کنند که جزء دهک ۱ تا ۶ محسوب شوند و همچنین از زمان ازدواج آنها بیش از پنج سال سپری نشده باشد. البته نداشتن مالکیت هم از شرایط دیگر ثبت نام است.
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