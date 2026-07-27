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مسیر‌های جایگزین برای ادامه تجارت ایران فعال شده است

مسیر‌های جایگزین برای ادامه تجارت ایران فعال شده است
کد خبر : 1818985
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رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی تهران با اشاره به فعال بودن مسیر‌های جایگزین برای واردات و صادرات کالا در شرایط محدودیت‌های دریایی، گفت: در حال حاضر کالا از مسیر‌های ترکیه، پاکستان، چین و کشور‌های اوراسیا جابه‌جا می‌شود و مسیر ریلی و زمینی چین به ایران نیز با وجود چالش‌های زیرساختی و جابه‌جایی کانتینر‌ها فعال است.

به گزارش ایلنا، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی تهران با تشریح وضعیت تجارت و حمل‌ونقل کالا در کشور، اظهار کرد: در حوزه حمل‌ونقل همواره به دنبال مسیرهای جدید برای واردات کالا و مواد اولیه به کشور هستیم و به جز مسیر دریایی که با مسائل و مشکلات خاص خود مواجه است، سایر مسیرها تقریباً فعال هستند.

وی افزود: بخشی از کالاهای وارداتی از مسیر ترکیه و بنادر مرسین، اسکندرون و اوپا و از طریق مرز زمینی بازرگان وارد کشور می‌شود. در شرق نیز بخشی از کالاها از طریق پاکستان و بنادر کراچی و گوادر جابه‌جا می‌شود و از شمال هم مسیرهای ریلی، دریایی و زمینی کشورهای روسیه و اوراسیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سنندجی با اشاره به اهمیت مسیر چین در تجارت خارجی ایران گفت: در حال حاضر از چین دو مسیر اصلی برای جابه‌جایی کالا به ایران وجود دارد که نقطه اتصال آنها منطقه خارگوس است. در مسیر نخست، کالا از طریق ریلی به قزاقستان و ترکمنستان منتقل و از مرز اینچه‌برون وارد ایران می‌شود و مسیر دیگر از طریق بندر آکتائو و حمل دریایی به بندر انزلی و بنادر شمالی کشور ادامه پیدا می‌کند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق تهران ادامه داد: در مسیر ریلی چین به ایران، به دلیل تفاوت عرض خطوط ریلی چین و قزاقستان و همچنین قزاقستان و ایران، جابه‌جایی کانتینرها انجام می‌شود که این موضوع بر زمان و هزینه حمل‌ونقل تأثیرگذار است.

وی درباره زمان انتقال کالا از چین به ایران گفت: اگر مشکل و تأخیری در مسیر ایجاد نشود، انتقال کالا از چین به ایران از طریق مسیرهای ریلی و ترکیبی حدود سه تا چهار هفته زمان می‌برد. مسیر زمینی نیز تقریباً یک ماه زمان نیاز دارد.

سنندجی با اشاره به مسیر زمینی چین و ایران اظهار کرد: این مسیر از طریق قزاقستان فعال شده است، اما برای تسهیل تردد کامیون‌های چینی و ایرانی در مسیر دو کشور، لازم است ایران و چین در حوزه حمل‌ونقل به تفاهم‌نامه مشترکی دست پیدا کنند. در صورت تحقق این موضوع، امکان تردد مستقیم کامیون‌های دو کشور فراهم شده و دیگر نیازی به جابه‌جایی کانتینرها در برخی نقاط مسیر نخواهد بود.

وی همچنین از پیگیری‌های اتاق بازرگانی تهران برای رفع مشکلات حمل‌ونقل در مسیر چین خبر داد و گفت: در طول جنگ، اتاق بازرگانی تهران جلسات و پیگیری‌های متعددی با راه‌آهن قزاقستان و طرف‌های مرتبط برای کاهش تأخیرها، مشکلات و هزینه‌های حمل‌ونقل انجام داده است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق تهران افزود: در نشست اخیر با مسئولان اتاق بازرگانی خارگوس، تفاهم‌های خوبی انجام شد و پیشنهاد شد مسیر زمینی چین و ایران به عنوان یک کریدور مستقل با نام «روشنایی» شناخته شود. این کریدور در حال حاضر فعال است و از طریق آن امکان جابه‌جایی خودرو و کالا با کامیون فراهم شده است.

سنندجی در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های داخلی حمل‌ونقل گفت: در شرایط فعلی باید ظرفیت کریدورها و بنادر خشک کشور را بیش از گذشته فعال کنیم. فعال‌سازی مسیر سرخس ـ مشهد، بخش مرکزی کشور، ایستگاه‌های یزد و کاشان و همچنین بندر خشک آپرین در اسلامشهر می‌تواند به توزیع مناسب‌تر کالا و کاهش فشار بر مسیرهای جنوبی کمک کند.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مراودات تجاری ایران با چین انجام می‌شود، گفت: در حوزه ریلی باید اقدامات جدی‌تری صورت گیرد. یکی از مشکلات فعلی، کمبود کانتینر است؛ چرا که صاحب کالا برای حمل کالا از چین باید کانتینر خریداری یا اجاره کند و این مسئله هزینه‌های زیادی ایجاد کرده است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق تهران یکی دیگر از مشکلات را بازگشت کانتینرهای خالی عنوان کرد و افزود: باید شرایطی فراهم شود تا کالاهای صادراتی ایران که امکان حمل ریلی به چین دارند، با استفاده از همین کانتینرهایی که وارد کشور می‌شوند و اکنون خالی بازمی‌گردند، به چین صادر شوند. این اقدام می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، به استفاده بهینه از ظرفیت کانتینری و توسعه صادرات کشور کمک کند.

سنندجی در پایان تأکید کرد: با توجه به محدودیت‌های موجود در مسیر دریایی، ایران باید از ظرفیت گسترده کریدورها و مسیرهای حمل‌ونقل جایگزین استفاده کند و با کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندها، زمینه را برای فعالیت مؤثرتر بخش خصوصی و تداوم جریان تجارت کشور فراهم سازد

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