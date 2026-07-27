پیشنهاد ایجاد کریدور سبز مرزی در تجارت بین ایران و پاکستان
رئیس اتاق ایران در نشستی با سفیر پاکستان در تهران گفت: تجارت بین ایران و پاکستان به دلیل سازوکارهای متفاوت گمرکی، سرعت لازم را ندارد. وی همچنین ایجاد کریدور سبز مرزی از سوی پاکستان برای انتقال الکترونیک اسناد را پیشنهاد داد.
به گزارش ایلنا از اتاق بازرگانی ایران، صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران و عمران احمد صدیقی سفیر پاکستان در تهران دیدار کردند. در این نشست ضمن تأکید بر برقراری تعامل بیشت بین بخشهای خصوصی دو کشور، درباره آنچه برای رسیدن به توافقات در حوزه امور گمرکی، مرزی، تسهیل و تسریع فرآیند تجارت بین ایران و پاکستان لازم است، صحبت شد.
صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران ضمن قدردانی از دولت پاکستان به ویژه نخستوزیر برای برقراری تفاهم بین ایران و آمریکا، گفت: به دلیل برگزاری چندین جلسه در شهر اسلامآباد در جریان رسیدن به این تفاهمات باید از ملت پاکستان هم تشکر کنم.
امیدوارم این اقدامات به برقراری صلح و امنیت در منطقه و در سطحی بالاتر بین همه کشورها منجر شود.
او با نگاهی به مناطق مرزی بین دو کشور و ظرفیتهایی که در هر دو کشور ایران و پاکستان برای تعریف فعالیتهای مشترک وجود دارد، اظهار امیدواری کرد که روابط ایران و پاکستان گسترش پیدا کند.
حسنزاده تصریح کرد: پیوند بین ظرفیتها به نفع دو کشور به ویژه برای همکاریهای تجاری مهمترین مطالبهای است که از سوی اتاق ایران دنبال میشود.
او معتقد است سفرا برای تسهیل روابط بین بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، رفع موانع و تهیه آنچه برای گسترش روابط تجاری و سرمایهگذاری لازم است، نقش محوری دارند.
از طرفی همکاری اتاق ایران و سفارت پاکستان در تهران برای توسعه مناسبات در بخشهای انرژی، پتروشیمی، صنایع غذایی، ترانزیت و … بین ایران و پاکستان امکانپذیر است و باید به جد پیگیری شود.
رئیس اتاق ایران از موانعی که موجب کندی روابط تجاری بین ایران و پاکستان شده است، صحبت کرد و نبود سازوکارهای مالی کارآمد، موضوعات استاندارد و قرنطینه و توقف طولانیمدت کانتینرها در بندر کراچی را مورد توجه قرار داد و خواستار برطرف شدن این موضوعات شد.
به اعتقاد او رسوب کانتینرها و طولانی شدن زمان ترخیص کالاها در بندر کراچی در کنار محدودیتهای حمل ریلی و جادهای موجب خسارتهای مالی به فعالان اقتصادی ایرانی شده است.
او بالا بودن تعداد فرایندهای کنترلی، تکرار آزمایشها و کمبود زیرساختهای لجستیکی در برخی مرزها، تغییرات بدون اطلاعرسانی مقررات گمرکی از سوی پاکستان را نیز به عنوان موانعی در برابر رونق تجارت بین دو کشور یاد کرد.
حسنزاده نبود مرجع مشخص در پاکستان برای رسیدگی به اختلافاتی که در جریان تجارت اتفاق میافتد را مورد انتقاد قرار داد و خواستار تعریف ساختاری مشخص برای این منظور و سازوکار رسیدگی به اجرایی شدن توافقاتی که بین دو کشور صورت میگیرد، شد.
او ایجاد کریدور سبز مرزی که از انتقال الکترونیک اسناد حمایت کند را پیشنهاد داد.
در ادامه رئیس اتاق ایران، حامد عسگری معاون امور بینالملل اتاق ایران را به نمایندگی از اتاق ایران برای ارتباط با سفارت پاکستان در تهران برای پیگیری مسائل و حل موانع تجاری بین دو کشور معرفی کرد.
او همچنین برگزاری جلسات منظم فصلی برای رسیدگی به روند اجرای توافقات را پیشنهاد داد.
رئیس اتاق ایران همچنین به تدوین فهرستی از زمینههای همکاری و زمانبندی تحقق این همکاریها اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی دو کشور با نگاهی به ظرفیتهای موجود فرصتهای قابل توجهی برای تقویت روابط دارند و باید بتوانیم به عنوان اتاق ایران و سفارت پاکستان در تهران، بستر استفاده از این فرصتها را مهیا کنیم.
او سفر هیاتی از فعالان اقتصادی پاکستان به ایران همزمان با یکی از نمایشگاههای بینالمللی و تخصصی را اقدامی مؤثر توصیف کرد که میتواند در دستورکار سفارت قرار بگیرد.
در ادامه حامد عسگری معاون بینالملل اتاق ایران عملیاتی شدن کریدور ترانزیتی بین دو کشور و کاهش هزینههای انتقال کالا به ایران با همکاری پاکستان را موضوعی مهم دانست که در اولویت اقدامات اتاق ایران در ارتباط با این کشور قرار دارد.
هماهنگی در امور گمرکی بین پاکستان و ایران را در دستورکار قرار دادیم
در ادامه عمران احمد صدیقی سفیر پاکستان در تهران تلاش پاکستان برای برقراری تفاهم بین ایران و آمریکا را مسئولیتی مهم توصیف کرد که باید انجام میشد.
او ادامه داد: علاقه دوجانبه برای رفع موانع و اجرایی شدن توافقاتی که صورت گرفته است، وجود دارد و باید پیگیر آنها باشیم.
البته همواره عدم اطمینانی از منظر فعالیتهای تجاری وجود داشته و مسائلی را ایجاد کرده که مانع از تقویت روابط بین دو کشور شده است.
حال در سفارت پاکستان تلاش میکنیم تا عدم اطمینانهای موجود را از بین ببریم.
او در واکنش به موانعی که از سوی رئیس اتاق ایران مطرح شد، گفت: امکان حلوفصل این کمبودها و نواقص وجود دارد.
میتوانیم مدت فعالیت مرزها را ۷ روز هفته و ۲۴ ساعته کنیم تا بخشهای خصوصی دو کشور امکان همکاری بیشتر داشته باشند.
سفیر پاکستان در تهران از امکان اجرایی شدن شورای همکاری که از قبل مورد توافق دو طرف قرار گرفته است، خبر داد و گسترش رایزنی بین بخشهای خصوصی دو کشور را خواستار شد.
عمران احمد صدیقی درباره اسناد گمرکی از اعطای پیشنهادی بابت هماهنگی و یکسانسازی در امور گمرکی به طرف ایرانی خبر داد و گفت: منتظر پاسخ طرف ایرانی هستیم.
او همکاری نزدیک بین اتاق ایران و بخش اقتصادی سفارت پاکستان در تهران را ضروری خواند و افزود: رفع برخی موضوعات از جمله روابط بانکی و ترانزیت به زمان و اقدامات خاصی نیاز دارند که در اختیار سفارت و حتی دولتها نیستند.
البته در این رابطه تهاتر را مدنظر قرار دادیم و منتظر پاسخ طرف ایرانی برای اجرایی شدن سازوکار تهاتر بین دو کشور هستیم.
سفیر پاکستان در تهران به اشتراک گذاشتن ایدهها و طرحهای اجرایی برای حل موانعی که وجود دارند را خواستار شد.
او درباره حل معضل انباشت کانتینرها در بندر کراچی از تعریف یک کانال سبز و تعریف سازوکار گمرکی مشترک با طرف ایرانی خبر داد که در دستورکار قرار دارد.
عمران احمد صدیقی همکاری در حوزه صنایع دارویی را به عنوان یک مطالبه جدی مطرح کرد و گفت: زمینه فعالیتهای مشترک در بخش دارو، صنایع دارویی، کشاورزی و مواد غذایی وجود دارد.
از طرفی نوامبر ۲۰۲۶ نمایشگاهی تخصصی در حوزه صنایع غذایی در بندر کراچی برگزار و حضور طرف ایرانی در این رویداد پیشنهاد میشود.