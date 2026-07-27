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تامین اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندم کاران

تامین اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندم کاران
کد خبر : 1818956
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وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت بخش دیگری از مطالبات گندم‌کاران خبر داد و گفت: با تأکید رئیس‌جمهور، ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای تسویه نهایی مطالبات تأمین اعتبار و کارسازی شده است.

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری با اشاره به اهتمام دولت برای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی اظهار داشت: مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب کشاورزان واریز شد.

وی افزود: در جلسه روز گذشته هیئت دولت، با تأکید ویژه رئیس‌جمهور محترم، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای پرداخت باقی‌مانده مطالبات گندم‌کاران کارسازی شد که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، طی روز‌های آینده به حساب آنان واریز خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با تشریح آخرین وضع خرید تضمینی این محصول راهبردی در کشور تصریح کرد: با تلاش کشاورزان سراسر کشور، میزان خرید تضمینی گندم تاکنون به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسیده است.

نوری تأکید کرد: تأمین منابع مالی لازم و تسریع در تسویه کامل مطالبات کشاورزان، اولویت جدی دولت و وزارت جهاد کشاورزی است و تمام ظرفیت‌ها برای تحقق این مهم به کار گرفته شده است.

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