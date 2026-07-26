مکالمه رایگان ایرانسل به مناسبت روز کرمانشاه

به گزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز کرمانشاه، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان تلفن‌همراه خود در این استان، در نظر گرفته است.

این هدیه در روزهای ۵ و ۶ مردادماه ۱۴۰۵، به مناسبت گرامیداشت روز کرمانشاه، قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعال‌سازی است. هر مشترک، تنها یک‌بار می‌تواند این هدیه ویژه را فعال کند.

مشترکان ایرانسل می‌توانند این هدیه را با شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴*، یا مراجعه به سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من» فعال کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

پنجم مردادماه، به نام «روز کرمانشاه» نام‌گذاری شده است. کرمانشاه، دیار بیستون و تاق‌بستان، سرزمین کوه‌های استوار زاگرس، سراب‌های نیلگون و طبیعتی چشم‌نواز است. استانی که پیشینه درخشان تاریخی، آثار ارزشمند باستانی و فرهنگ غنی آن، جایگاهی ویژه در تمدن و هویت ایران‌زمین به آن بخشیده است.

کرمانشاه، یادگار بخشی از کهن‌ترین میراث تاریخی و فرهنگی ایران است. از کتیبه جهانی بیستون و نقش‌برجسته‌های تاق‌بستان گرفته تا موسیقی اصیل کُردی، خوراک‌های محلی، آیین‌های پهلوانی و روایت ماندگار شیرین و فرهاد، همگی بیانگر غنای فرهنگ و تاریخ این دیار هستند. روز کرمانشاه، فرصتی برای پاسداشت تاریخ، فرهنگ، طبیعت و مردمانی است که با اصالت، مهمان‌نوازی و تلاش خود، در حفظ و اعتلای هویت این سرزمین نقش‌آفرین بوده‌اند.

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