مکالمه رایگان ایرانسل به مناسبت روز کرمانشاه
ایرانسل به مناسبت روز کرمانشاه، به مشترکان ایرانسلی ساکن این استان، مکالمه رایگان ارائه داده است.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز کرمانشاه، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان تلفنهمراه خود در این استان، در نظر گرفته است.
این هدیه در روزهای ۵ و ۶ مردادماه ۱۴۰۵، به مناسبت گرامیداشت روز کرمانشاه، قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعالسازی است. هر مشترک، تنها یکبار میتواند این هدیه ویژه را فعال کند.
مشترکان ایرانسل میتوانند این هدیه را با شمارهگیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴*، یا مراجعه به سوپراپلیکیشن «ایرانسلمن» فعال کنند.
دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسلمن»، برای تمامی مشترکان تلفنهمراه، از وبسایت ایرانسل امکانپذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شمارهگیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.
پنجم مردادماه، به نام «روز کرمانشاه» نامگذاری شده است. کرمانشاه، دیار بیستون و تاقبستان، سرزمین کوههای استوار زاگرس، سرابهای نیلگون و طبیعتی چشمنواز است. استانی که پیشینه درخشان تاریخی، آثار ارزشمند باستانی و فرهنگ غنی آن، جایگاهی ویژه در تمدن و هویت ایرانزمین به آن بخشیده است.
کرمانشاه، یادگار بخشی از کهنترین میراث تاریخی و فرهنگی ایران است. از کتیبه جهانی بیستون و نقشبرجستههای تاقبستان گرفته تا موسیقی اصیل کُردی، خوراکهای محلی، آیینهای پهلوانی و روایت ماندگار شیرین و فرهاد، همگی بیانگر غنای فرهنگ و تاریخ این دیار هستند. روز کرمانشاه، فرصتی برای پاسداشت تاریخ، فرهنگ، طبیعت و مردمانی است که با اصالت، مهماننوازی و تلاش خود، در حفظ و اعتلای هویت این سرزمین نقشآفرین بودهاند.