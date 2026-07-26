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برق ۱۰۰ سازمان ملی و استانی پرمصرف پایتخت قطع شد

برق ۱۰۰ سازمان ملی و استانی پرمصرف پایتخت قطع شد
کد خبر : 1818778
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با توجه به افزایش دما و با هدف مدیریت و کنترل هر چه بیشتر بار شبکه و در راستای مصوبات هیات دولت، برق ۱۰۰ سازمان ملی و استانی شهر تهران که مصارف برق خود را کاهش نداده‌اند، محدود و قطع شد.

به گزارش ایلنا، با توجه به الزامات قانونی دستگاه‌های اداری مبنی بر کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعات اداری و کاهش ۷۰ درصدی مصرف در ساعات غیرکاری،  وضعیت مصرف برق تمامی مشترکان اداری و اجرایی و نهادهای عمومی شهر تهران به صورت لحظه ای توسط سامانه‌های هوشمند برق پایتخت و نیز بازدیدهای میدانی بازرسان شرکت توزیع برق پایتخت ارزیابی شده و در صورت عدم رعایت ساعات اداری مصوب یا کاهش ندادن مصرف برق، انشعابات ادارات مزبور قطع خواهد شد.  در همین راستا روز یکشنبه؛ ۴ مرداد ماه اشتراک برق ۱۰۰ سازمان ملی و استانی پایتخت به دلیل بی توجهی به مصوبه ابلاغی هیات دولت در خصوص کاهش مصرف برق محدود و قطع شد.  شایان ذکر است؛ با همکاری مشترکان اداری، تاکنون ۱۵۰ مگاوات صرفه جویی در مصرف برق ادارات شهر تهران محقق شده است.

 

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