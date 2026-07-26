ابلاغ تکالیف سوخترسانی در اربعین
کد خبر : 1818772
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در آستانه حماسه عظیم اربعین حسینی و در راستای ایفای مسئولیتهای این شرکت، با تأکید بر ضرورت حداکثر همکاری و مساعدت در برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد معنوی، تکالیف این شرکت در حوزه خدمترسانی و اقدامات سوخترسانی با رعایت اصول مدیریت مصرف، پرهیز از هرگونه مصرف غیرضروری و صیانت از منابع ملی ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، نعمتاله نجفی کنترل اسناد، نظارت بر مصرف واقعی، جلوگیری از انحراف در توزیع و صیانت از منابع را مورد تاکید قرار داد و گفت: ضرورت دارد ضمن ارائه خدمات مطلوب، از هرگونه مصرف غیرمتعارف یا غیرواقعی سوخت جلوگیری به عمل آید.
وی با برشمردن تکالیف ابلاغی از مدیران و مسئولان ذیربط خواست تا ضمن اجرای دقیق فرآیندهای ابلاغی، با رویکرد خدمترسانی شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، نهایت همکاری و مساعدت را با دستگاههای عضو ستاد اربعین به عمل آورند.
تأمین سوخت اتوبوسهای درونشهری اعزامی به مرزهای اربعین
با توجه به برنامهریزی اعزام حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس درونشهری متعلق به شهرداریها به پایانههای مرزی، برای ناوگانی که فاقد کارت سوخت بوده یا سوخت مورد نیاز خود را بهصورت تجمیعی در محل فعالیت دریافت میکنند، کارتهای حوالهای ویژه اربعین پس از هماهنگی با وزارت کشور و سازمان اتوبوسرانی، متناسب با مبادی و مقاصد تعیین و در اختیار جایگاههای مسیر قرار گرفته است.
تحویل حداکثر ۲۰۰ لیتر نفتگاز به نرخ مصوب ۳۰۰۰ ریال، صرفاً بر اساس برگه مأموریت، ثبت مشخصات در فرمهای ابلاغی و اخذ تأیید نماینده سازمان اتوبوسرانی انجام میشود. نواحی موظف هستند بهصورت روزانه مقادیر تحویلی را با اسناد مثبته و تراکنش کارت کنترل کرده و از بروز هرگونه مغایرت جلوگیری کنند.
همچنین سوخترسانی به اتوبوسهای مستقر در پایانههای مرزی همانند سال گذشته از طریق جایگاههای سیار و سامانه توزیع الکترونیکی انجام خواهد شد.
تخصیص تنخواه سوخت ناوگان اتوبوسی برونشهری
برای ناوگان تحت پوشش سازمان راهداری، بر اساس فهرست اعلامی به مدیریت سامانه هوشمند سوخت، سهمیه تنخواه ۲ هزار لیتری در کارت سوخت هر دستگاه شارژ شده و مقرر است طی چهار ماه از سهمیه عملکردی کسر شود. همچنین در ایام اربعین، سهمیه عملکردی بر اساس پیمایش و صورتوضعیت صادره مطابق روال جاری نیز در کارت سوخت شارژ خواهد شد.
تخصیص سهمیه تشویقی به ناوگان اتوبوسی فعال
بر اساس مصوبه ستاد مرکزی اربعین، به هر دستگاه اتوبوس فعال و خدماترسان در ایام اربعین، ۵۰۰ لیتر سهمیه تشویقی مازاد بر سهمیه عادی اختصاص مییابد. این سهمیه پس از پایان مراسم، بر اساس اطلاعات ارسالی سازمان راهداری و تأیید کارگروه پیمایش در کارت سوخت ناوگان شارژ خواهد شد.
تأمین سوخت کامیونهای حامل تجهیزات مواکب
در صورت کافی نبودن موجودی کارت سوخت کامیونهای حامل تجهیزات مواکب، حداکثر ۲۰۰ لیتر نفتگاز با نرخ ۶۰۰۰ ریال از طریق کارت اضطراری جایگاه و بر اساس بارنامه یا حکم مأموریت تحویل میشود. ثبت مقدار سوخت تحویلی در پشت اسناد حمل و کنترل تناسب میزان سوخت با پیمایش انجامشده الزامی است.
تخصیص سهمیه تشویقی کامیونهای اعزامی به عراق
مطابق مصوبه ستاد مرکزی اربعین، کامیونهای حامل تجهیزات مواکب که وارد خاک عراق میشوند، پس از تأیید خروج از مرز و ارسال اطلاعات توسط سازمان راهداری، از ۱۵۰۰ لیتر سهمیه تشویقی مازاد بر سهمیه عادی بهرهمند خواهند شد که پس از پایان مراسم در کارت سوخت آنان شارژ میشود.
تأمین سوخت خودروهای خدماترسان فاقد کارت سوخت
در راستای استمرار خدمات عمومی، خودروهای امدادی و خدماتی شامل آمبولانسها، خودروهای آبرسان، حمل پسماند و سایر خودروهای عضو ستاد اربعین که فاقد کارت سوخت هستند، میتوانند متناسب با مأموریت خود از طریق کارتهای اضطراری نفتگاز مستقر در جایگاههای تعیینشده سوخت مورد نیاز را دریافت کنند. مدیران مناطق موظفاند فهرست جایگاههای مربوط را به دستگاههای خدماترسان استان اطلاعرسانی کنند.
تأمین سوخت مورد نیاز کارگروه آب و برق اربعین
در مجموع ۲۹۶ هزار لیتر نفتگاز برای تأمین نیاز تجهیزات حملونقلی و غیرحملونقلی کارگروه آب و برق اربعین شامل تانکرهای آبرسان، دیزلژنراتورها، کانتینرهای یخچالدار و لیفتراکها در پایانههای مرزی پیشبینی شده است و توزیع آن مطابق سهمیه تعیینشده هر مرز انجام خواهد شد.
تأمین سوخت تجهیزات مواکب در کشور عراق
شش میلیون لیتر نفتگاز مورد نیاز تجهیزات مواکب مستقر در کشور عراق در اختیار نمایندگان معرفیشده از سوی ستاد مرکزی اربعین قرار گرفته است. هماهنگی برای تحویل این سوخت صرفاً از طریق رؤسای کمیتههای استانی اربعین و نمایندگان معرفیشده انجام خواهد شد.
سوخترسانی به اتوبوسهای خارجی
سوخت مورد نیاز اتوبوسهای خارجی حامل زائران از طریق کارتهای ترانزیتی مستقر در مرز تأمین میشود. در صورت بروز اختلال در سامانه کارتهای ترانزیتی، تأمین سوخت با استفاده از کارتهای اضطراری و پس از اعلام رسمی مدیریت سامانه هوشمند سوخت انجام خواهد شد.
تأمین گاز مایع مورد نیاز مواکب
به منظور پشتیبانی از فعالیت مواکب، تأمین گاز مایع با نرخ یارانهای برای مصارف مجاز از جمله مساجد، حسینیهها، تکایا، اماکن زیارتی، حوزههای علمیه، رستورانها و سالنهای غذاخوری بینراهی امکانپذیر است. همچنین محدودیت ثبت درخواست در سامانه سدف در روزهای پایانی ماه برای این گروه از متقاضیان حذف شده است.