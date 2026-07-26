به گزارش ایلنا؛ در شرایط پیچیده اقتصادی حال حاضر، تأمین سرمایه در گردش و مدیریت نقدینگی، به ویژه برای کسب و کارهای کوچک و متوسط، به چالشی اساسی تبدیل شده است. در این میان، طرح «کسب‌نو» بانک تجارت، با ارائه یک مدل نوآورانه از تأمین مالی زنجیره‌ای، نویدبخش تحولی در نحوه تعامل خریداران و تأمین‌کنندگان است. ابعاد این طرح و تأثیر بالقوه آن بر شبکه توزیع کالاهای اساسی و مصرفی قابل توجه است.

کسب‌نو؛ پلی برای اتصال اعتبار بانکی به نیازهای واقعی بازار

طرح «کسب‌نو» به عنوان یک محصول اعتباری نوین، با هدف حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط طراحی شده است. هسته اصلی این طرح، ایجاد یک اکوسیستم اعتباری است که در آن، بانک تجارت با همکاری شرکت «بامداد رویان کیان (باروک)» به عنوان تجمیع‌کننده، به خریداران که عمدتاً فروشگاه‌ها و توزیع‌کنندگان هستند؛ اعتبار تخصیص می‌دهد تا بتوانند به صورت مدت‌دار از تأمین‌کنندگان منتخب خرید کنند.

این تأمین‌کنندگان در حوزه‌های متنوعی مانند کالاهای تندمصرف (FMCG)، کالاهای دیجیتال، پوشاک، دارویی و بهداشتی و لوازم یدکی فعال هستند. ویژگی کلیدی این طرح، تضمین بازپرداخت توسط بانک است که ریسک نکول را برای فروشنده به حداقل می‌رساند و اعتماد را در زنجیره تأمین تقویت می‌کند.

مزایای راهبردی برای بازیگران بازار

این طرح با طراحی هوشمندانه، منافع هر سه ضلع مثلث (خریدار، تأمین‌کننده و بانک) را تأمین می‌کند؛ برای خریداران (فروشگاه‌ها)؛ مهم‌ترین دستاورد، دسترسی به سرمایه‌درگردش بدون نیاز به ارائه چک‌های متعدد و با فرآیند اعتبارسنجی آسان‌تر است. اعتبار تخصیصی به صورت گردان طراحی شده است؛ به این معنا که با بازپرداخت هر قسط، اعتبار مجدداً شارژ می‌شود. این ویژگی به کسب و کارها امکان می‌دهد تا در شرایط تورمی، با مدیریت به موقع خرید، از ریسک افزایش قیمت کالاها بکاهند و حجم سبد خرید و فروش خود را افزایش دهند.

برای تأمین‌کنندگان؛ این طرح دغدغه اصلی آنها یعنی اطمینان از وصول مطالبات را برطرف می‌کند. با پذیرش نکول توسط بانک تجارت، تأمین‌کنندگان می‌توانند با خیالی آسوده، فروش اعتباری خود را افزایش داده و مشتریان جدیدی جذب کنند. همچنین، امکان تأمین مالی مجدد از طریق تنزیل برات‌های دریافتی، به بهبود چرخه نقدینگی آن‌ها کمک شایانی می‌کند.

برای بانک تجارت؛ این طرح، علاوه بر جذب مشتریان صنفی جدید و ارتقای سهم بازار، امکان تأمین سرمایه‌درگردش برای مشاغل را بدون درگیر کردن مستقیم منابع ریالی بانک و با بازگشت کوتاه‌مدت منابع فراهم می‌آورد. همچنین، استفاده از سامانه اعتبارسنجی ایرانیان، ریسک اعتباری را مدیریت‌پذیرتر می‌سازد.

نکته اینکه؛ کارشناسان معتقدند، استقبال از طرح‌های اینچنینی، نشانه تغییر رویکرد نظام بانکی از تأمین‌مالی سنتی به سمت مدل‌های زنجیره‌ای و هدفمند است که می‌تواند اثربخشی بیشتری در حمایت از تولید و توزیع داشته باشد.

چالش‌ها و چشم‌انداز پیشِ رو

با وجود مزایای متعدد، موفقیت نهایی طرح «کسب‌نو» به عوامل کلیدی مانند سهولت فرآیندهای عملیاتی و گستردگی شبکه تأمین‌کنندگان عضو بستگی دارد. هرچه فرآیند ثبت‌نام و دریافت اعتبار برای متقاضیان شفاف‌تر و سریع‌تر باشد، استقبال از آن افزایش می‌یابد. همچنین، ارائه گزارش‌های تحلیلی دقیق توسط شرکت باروک به مشتریان، می‌تواند به مدیریت بهینه منابع اعتباری کمک کند. در صورت موفقیت، این الگو می‌تواند الهام‌بخش سایر بانک‌ها برای طراحی محصولات مشابه و توسعه بازار تأمین مالی زنجیره‌ای در کشور باشد.

به هر روی، طرح کسب‌نو بانک تجارت، با بهره‌گیری از یک مدل اعتباری منعطف و گردان، گامی مؤثر در راستای رفع یکی از مهم‌ترین معضلات بنگاه‌های اقتصادی، یعنی کمبود سرمایه در گردش، برداشته است. این طرح با ایجاد یک «بازار اعتباری» امن برای خریداران و تأمین‌کنندگان، نه تنها به پویایی کسب و کارها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان یک ابزار کارآمد برای مدیریت ریسک و بهبود جریان نقدینگی در زنجیره‌های تأمین حیاتی کشور ایفای نقش کند. انتظار می‌رود با فرهنگ‌سازی و توسعه این نوع تسهیلات، شاهد حرکت هرچه بیشتر نظام مالی کشور به سمت تأمین مالی هوشمند و زنجیره‌ای باشیم.

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